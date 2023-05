13 Acts rittern um den Sieg der Planet Festival Tour 2023

Am 20. Mai steigt der große Final Big Bang im Gasometer. Zu gewinnen gibt es bei Österreichs größtem Live-Act Contest Preise im Wert von über 100.000 Euro!

Wien (OTS) - Jetzt geht es richtig rund! 13 geniale Acts aus den unterschiedlichsten Genres aus dem ganzen Land haben es ins große Finale der Planet Festival Tour geschafft. Von den Qualifyings in ganz Österreich, über die Playoffs in der ((szene)) Wien begeisterten sie sowohl ihre Fans als auch die Expert:innenjury. Am 20. Mai spielen sie um den Titel Planet Festival Tour Champion 2023!

Dabei gibt es einige hochwertige Preise abzustauben: Darunter eine große Auswahl an Equipment von den zahlreichen Sponsoren, Studiotage, Musikvideodrehs oder auch Festivalslots unter anderem am Nova Rock & Sziget Festival. Außerdem werden 25.000 Euro an Cash an die jeweiligen Acts ausgeschüttet, von denen 12.000 Euro an den glorreichen Sieger gehen.

Die Finalist:innen sind:

MANIC DAYS (W) | BUTTER BREAD (W) | TWEED (OÖ) | CUPIDITAS (NÖ | RED BANDOLIERS (W) | UNERHÖRT (NÖ) | THE MEADOW (W) | NORDBLUT (OÖ) | COLUPAEO (STMK) | MAWE (OÖ) | RAY.S (NÖ) | SUN STATE OF MIND (W) | JÆSMINE (BGLD)

Als Special-Act des Abends darf sich das Publikum auch auf einen grandiosen Auftritt der letztjährigen Sieger SHATTERFLY (ehemals GM Club) freuen.



Zum Ablauf des Final Big Bang: Die Acts spielen jeweils ein 25 Minuten langes Set, dabei bündeln sie nach einander noch einmal ihre Kräfte, hauen ihre großartigen Skills, zeigen einmal mehr, was in ihnen steckt und beweisen, dass sie die würdigen Gewinner sein wollen! Über die letztliche Platzierung des jeweiligen Acts entscheidet zum einen das Publikum, das mit der eigenen Eintrittskarte für den Lieblingsact voten kann. Zum Anderen ist wieder eine Expertenjury dabei, die jeden einzelnen Auftritt genauestens beäugt, Feedbacks verfasst und letztlich auch mit bewertet. Diese setzt sich aus allen unterschiedlichsten Branchenvertreter:innen zusammen. Booker, Journalist:innen, Labelvertreter:innen, Sound-Engineers und viele mehr sind darunter.



Tickets gibt es auf oeticket.com, Wien-Ticket und selbstverständlich auch an der Abendkassa.

Auf den Geschmack gekommen? Denn: Nach der Tour ist vor der Tour! Willst du nun mit deiner Band auch die Bühnen Österreichs stürmen, willst du mit deiner Loop-Station die Leute in Ekstase bringen oder willst du deine eigenen Musik-Arrangements endlich live präsentieren? Den Genres sind keine Grenzen gesetzt. Dann melde dich doch auf planetfestivaltour.at an und sei in der kommenden Saison bei Österreichs größtem Live-Act Contest mittendrin statt nur dabei!



