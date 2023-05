Theater, Kabarett, Lesungen und ein Livecast

Vom Vortrag in Melk bis zum Literaturfrühstück in Neulengbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 17. Mai, geben die Regisseurin Christina Gegenbauer und Alexander Hauer, der künstlerische Leiter der Sommerspiele Melk, im Rahmen der Reihe „Let’s Talk About...“ ab 19 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk einen Einführungsvortrag zu „Kassandra und die Frauen Trojas“, der diesjährigen Produktion der Sommerspiele Melk, inklusive Einblicken in die Probenarbeit, die vielfältigen Motive des Stücks und ihre Assoziationen zur Gegenwart. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Mittwoch, 17. Mai, macht auch das Lastkrafttheater im Zuge seiner diesjährigen Tournee mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack ab 19 Uhr am Hauptplatz von Hollabrunn Station. Am Freitag, 19. Mai, folgt ab 19.30 Uhr ein weiterer Termin am Parkplatz vor dem Gemeindeamt Droß. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Im VAZ St. Pölten ist am Mittwoch, 17. Mai, ab 20 Uhr „Hawi d’Ehre“, der Podcast von Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa, sozusagen als Livecast live auf der Bühne zu erleben. Am Sonntag, 21. Mai, gibt es dann ab 14.30 Uhr „Pippi Langstrumpf“ nach einer Geschichte von Astrid Lindgren und mit der Musik von Georg Riede als Musical für Kinder ab sechs Jahren zu sehen. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Am Freitag, 19. Mai, steht ab 18 Uhr in der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik die literarische Kunstintervention „Der Fußabdruck“ auf dem Programm: Der Musiker Michael Fischer und die Lyrikerin Siljarosa Schletterer thematisieren dabei in ihrer Klangcollage den Bedarf jener Fläche, die ein Mensch benötigt, um seinen Ressourcenbedarf zu decken. Nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

Im Zuge des Projekts „Ausgemustert“ im Rahmen des „Waldviertel-Festivals“ liest Chris Lohner am Samstag, 20. Mai, ab 17 Uhr im OHA! in Allentsteig aus ihrem Buch „Jung war ich lang genug“. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Reservierungen unter 0677/61608642 und e-mail kontakt @ offeneshaus.at.

Ebenfalls am Samstag, 20. Mai, lädt das Landestheater Niederösterreich zur Premiere von „Alles wird gut“, der diesjährigen Produktion des Theaterclubs 14+ (Leitung: Julia Perschon); am Dienstag, 23. Mai, gibt es einen weiteren Termin. Beginn ist jeweils um 18 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

In der Bühne im Hof in St. Pölten wiederum gastiert am Samstag, 20. Mai, ab 19.30 Uhr das Kabarettduo Flüsterzweieck (Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger) mit seinem aktuellen Programm „Kult“. Am Sonntag, 21. Mai, ab 14.30 Uhr und am Montag, 22. Mai, ab 10 Uhr spielt zudem das Theater Bredouille für Kinder ab vier Jahren „Muthase“, ein Theaterstück mit Schattenfiguren über die Angst vor dem Unbekannten. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Schließlich ist Calle Fuhr, der Leiter des Theaters in den Bezirken, am Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr bei einem Literaturfrühstück in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach zu Gast. Nähere Informationen unter 0676/4134647, e-mail ursula.fischer @ galerieamlieglweg.at und www.galerieamlieglweg.at.

