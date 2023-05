Offizielle Eröffnung des Refugium Lunz am 14. Mai 2023

Aus einem Herzenzprojekt und einer verrückten Idee ist nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ein wirkliches Refugium geworden. Joachim Mayr, Eigentümer Refugium Lunz

Lunz am See (OTS) - Eingebettet in den Ortskern von Lunz am See ist das Refugium bereits im Zuge der Soft-Opening-Phase ein fixer Bestandteil des Orts geworden. Das neue Hotel mit 23 Zimmern richtet sich an Genussmenschen und Designliebhaber gleichermaßen. Die Familie Metzger – Stefanie Metzger als Direktorin und Gastgeberin und Christian Metzger als Küchenchef – machen das Haus zu einem Zuhause auf Zeit. Mit sehr viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl werden die Gäste verwöhnt und die ersten Rückmeldungen sind so positiv, dass das Team schon mit Freude auf den kommenden Sommer blickt.

Am 14. Mai wurde das Hotel ganz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Nach der Segnung durch Hochwürden Norbert Hahn moderierte Stefan Hackl die Eröffnung mit den Eigentümern Joachim Mayr und Heinz Glatzl sowie den Gastgebern Stefanie und Christian Metzger. Bürgermeister Josef Schachner und NRAbg. Andreas Hanger in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonen die Strahlkraft dieses Leuchtturmprojekts für Lunz am See und für die gesamte Region, gratulieren allen Beteiligten und wünschen viel Erfolg für die kommenden Jahre.

Joachim Mayr, Eigentümer: “ Aus einem Herzenzprojekt und einer verrückten Idee ist nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ein wirkliches Refugium geworden. “

Für die musikalische Begleitung sorgte der Musikverein Lunz am See gemeinsam mit den Kothbergtaler Schuhplattlern und für das leiblich Wohl der Besucherinnen und Besucher das Team des Refugium Lunz.

Pressekit

Refugium Lunz Mehr Informationen

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ulrike Brandner-Lauter

brandner @ refugium-lunz.at

0650/2604644

https://refugium-lunz.at/