FH JOANNEUM: Neue Lehrgänge mit speziellen Inhalten für Medien und Kommunikation

Brisante gesellschaftliche, technologische und bildungspolitische Themen im Fokus.

Graz (OTS) - Mehrere neue Lehrgänge mit speziellen Themen für Medien und Kommunikation bietet die FH JOANNEUM ab Herbst 2023 an. Im Mittelpunkt stehen brisante gesellschaftliche, technologische und bildungspolitische Belange. Die zweisemestrigen Akademischen Lehrgänge „Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus“ und „Digitale Gesundheitskommunikation“ sowie die einsemestrigen Zertifikatslehrgänge „Digitale Medienkompetenz“ und „Fact Checking und Verification“ fokussieren aktuelle Fachgebiete für Medienschaffende und Kommunikationsverantwortliche, sind aber auch für Interessentinnen und Interessenten anderer Branchen zugänglich. Das Institut für Journalismus und Digitale Medien an der FH JOANNEUM in Graz etabliert sich damit als führendes Kompetenzzentrum praxisorientierter akademischer Fort- und Weiterbildung mit den Schwerpunkten Information, Medien und Kommunikation.

Sämtliche neuen Studienangebote sind mit ausgewiesenen Fachleuten der jeweiligen Disziplinen aus dem In- und Ausland entwickelt worden. Die Kurse gewährleisten mit projektbezogener Ausrichtung auf wissenschaftlicher Basis größtmögliche Effizienz im Kompetenzerwerb für neue professionelle Herausforderungen.

Die Lehrgänge werden in der konzipierten Form als ein- bzw. zweisemestrige Programme ausschließlich an der FH JOANNEUM angeboten. Sie enden mit anerkannten hochschulischen Zertifikaten (30 bzw. 60 ECTS). „Fact Checking und Verification“ wird in Kooperation mit der Österreichischen Medienakademie als Online-Lehrgang angeboten.

Weitere Infos auf https://www.fh-joanneum.at/joanneum-academy/.

