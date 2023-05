8. PRAEVENIRE Gesundheitstage: Wege aus der Arzneimittelkrise

Der Verein PRAEVENIRE zeigt auf: Statt sich als ohnmächtiger Passagier der Weltwirtschaft zu sehen, könnte Österreich selbst Maßnahmen dagegen entwickeln.

Wien (OTS) - Die Liste der nicht lieferbaren bzw. eingeschränkt lieferbaren Medikamente wird immer länger. Knapp 600 Arzneimittel sind davon derzeit betroffen – vor allem Antibiotika, Blutdrucksenker, Schmerzmittel und Schilddrüsen-Präparate. Auch bei Arzneimitteln für Kinder wird die Lage immer dramatischer. Ein Ende des Problems ist nicht in Sicht. Österreich darf sich diesbezüglich nicht auf globale bzw. Lösungen der EU verlassen, sondern muss jetzt handeln.

Maßnahmen und Innovationen zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in Österreich stehen am Mittwochnachmittag, 24. Mai 2023, bei den 8. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten 2023 am Programm. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr Arzneimittellieferengpässe und Analyse der Lieferkettenprobleme, innovative Herstellverfahren von Wirkstoffen, Arzneimitteln und Förderung des österreichischen Wirtschaftsraums für die Arzneimittelproduktion und das Spannungsfeld zwischen teureren Innovationen für die Einzelnen und steigenden Therapiekosten für die gesamte Bevölkerung.

Diskutieren Sie mit den Gesundheitsexpert:innen und Podiumsgästen:

Dr. Barbara Forster, Legal Council der PHARMIG

Mag. pharm. Gunda Gittler, MBA, aHPh, Leiterin der Anstaltsapotheke im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz

Univ.-Prof. DI. Dr. Johannes Khinast, TU-Graz, Institut für Prozess- und Partikeltechnik

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Klimek, Medizinische Universität Wien

Mag. Eva Landrichtinger, Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Prof. DI Dr. Christa Wirthumer-Hoche, ehem. Geschäftsfeldleiterin AGES Medizinmarktaufsicht

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten

22. bis 26. Mai 2023

Datum: 24.05.2023, 14:00 - 16:00 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich





