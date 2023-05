Huawei erneuert sein Schnellliefer-Versprechen bei der Fast Track Promotion für Glasfaser-Produkte

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Ausgewählte OLT- und ONT-Lösungen lieferbar innerhalb von vier Wochen

- Huawei ISP Industry Summit in Madrid: Optische Infrastrukturprodukte für die umweltfreundliche, digitale Transformation

Kunden von Huawei profitieren dank der neuen Fast Track Promotion von kürzeren Lieferzeiten für optische Zugangslösungen. Das Programm garantiert eine Lieferung innerhalb von vier Wochen in bis zu 40 Ländern in Europa.

Während des erfolgreichen letztjährigen Programms konnte Huawei mehr als 20 Internet Service Provider (ISP) bei der Bereitstellung von Breitband für mehr als 30.000 Nutzer unterstützen. Die Fast Track Promotion, dieses Jahr mit noch mehr Produkten für weitere Länder, unterstützt ISP beim beschleunigten Aufbau von Glasfaser-Netzwerken. Internet Service Provider müssen steigende Kundenerwartungen bezüglich Netzwerk-Qualität und Performance erfüllen und setzen deshalb auf intelligente, rein optische Zugangsnetzwerke, die einen Wechsel auf 10G-PON ermöglichen.

Mit den SingleFAN-Pro-Lösungen von Huawei wie Flex-PON OLTs und Wi-Fi 6 ONTs erfüllen ISP die Ultra-Breitband-Anforderungen der Endnutzer, und sichern so ihren Wettbewerbsvorteil. Die schnellere Lieferung bietet einen weiteren Vorteil bei der Einrichtung eines schnellen Glasfaser-Netzwerks.

Die Highlights der SingleFAN-Pro-Reihe:

Die SingleFAN-Pro-Lösung von Huawei gewann den „International Award for Technical Innovation" auf der Lightwave 2021. Huawei OptiXstar ONT setzt integrierte Beschleunigung und Wi-Fi 6 effizient dafür ein, um Home-Services zu identifizieren und so die Latenz für bestimmte spezifische Service-Typen um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Die HomePON-Lösung von Huawei besteht aus intelligenten ONTs, optischen Steckplätzen und superresilienten, optischen Fasern und bietet FTTH-Glasfaser mit Gigabit-Geschwindigkeit. Das garantiert starke Signale und Zero-Frame-Freezing im gesamten Gebäude.

„ISP kommen bei der digitalen Transformation immer besser voran, und unsere Lösungen sind in Bezug auf Performance und Bereitstellungsgeschwindigkeit dabei führend", sagt Todd Sun, Vice President Huawei Europe Enterprise Business Group. „Durch unsere Fast Track Promotion für Glasfaserprodukte helfen wir ISP beim Rollout ultraschneller Netzwerke, um den wachsenden Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden."

Die Einführung der Fast Track Promotion für Glasfaserprodukte fiel mit dem Huawei ISP Industry Summit in Madrid zusammen, auf dem das Unternehmen seine neue Reihe an Internet-Infrastruktur-Lösungen als Grundlage für die digitale, umweltfreundliche Transformation der ISP-Industrie vorstellte. Geringerer Energieverbrauch, energiesparende Algorithmen und intelligente Kühlsysteme der Lösungen reduzieren den Energieverbrauch um 15 Prozent und erfüllen gleichzeitig die Standards des Europäischen CoC für den Energieverbrauch von Breitbandgeräten. Besucher erhielten einen ersten Blick auf innovative Glasfaser-Lösungen wie FTTR Starlight F30, den industrieweit ersten, kommerziellen 50G-PON, sowie Flex-PON plus mit 7-in-1-Modus (GPON / XG-PON / XGS-PON / GE / 10GE / XG-PON Combo / XGS-PON Combo).

Mehr Informationen zum Huawei ISP Industry Summit gibt es hier.

Details zur Fast Track Promotion für Glasfaserprodukte finden Sie hier.

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

