Aviso 72. Städtetag von 31. Mai bis 2. Juni in Bad Ischl

Polit-Talk mit Stelzer, Edtstadler, Totschnig, Ludwig, Schiller, Luger, Riedl und Hubert von Goisern

Wien/Bad Ischl (OTS) - Von Mittwoch, 31. Mai bis Freitag, 2. Juni 2023 findet der 72. Österreichische Städtetag in Bad Ischl, Bannerstadt der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl-Salzkammergut 2024 unter dem Motto „Vielfalt der Lebenskultur“ statt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Innenminister Gerhard Karner nehmen an der feierlichen Eröffnung am 31. Mai um 15 Uhr teil. Über 1.000 Gäste aus Österreich und der Europäischen Union werden in Bad Ischl erwartet, um sich über aktuelle Fragen auszutauschen.

Im Rahmen der Eröffnung gibt es einen hochkarätig besetzten Polit-Talk zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen mit Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Verfassungs- und Europaministerin Karoline Edtstadler, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl, dem Linzer Bürgermeister und Städtebund-Vizepräsidenten Klaus Luger, Ines Schiller, Bürgermeisterin von Bad Ischl sowie dem Liedermacher und Weltmusiker Hubert von Goisern.

Pressekonferenz mit Städtebund-Präsident Michael Ludwig und Bürgermeisterin Ines Schiller

Am Mittwoch, 31. Mai findet um 11 Uhr eine Pressekonferenz zu aktuellen Herausforderungen der Städte, den laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich ab 2024 und dem detaillierten Programm des 72. Städtetages statt.

Auf dem Podium sind Städtebund-Präsident Michael Ludwig, Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger, Bürgermeisterin Ines Schiller, Bad Ischl, sowie Städtebund-Vizepräsident Klaus Schneeberger, Wiener Neustadt.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz am 72. Österreichischen Städtetag in Bad Ischl

Mittwoch, 31. Mai 2023, 11:00 Uhr

Ort: Villa Seilern, Salon Ischl (1.OG), Tänzlgasse 11 sowie im Livestream auf www.staedtetag.at

Am Nachmittag erfolgt um 15 Uhr die feierliche Eröffnung mit Polit-Talk im Kongress- und TheaterHaus Bad Ischl.

Am zweiten Tag des 72. Städtetages, am 1. Juni wird das Programm in vier Arbeitskreisen zu „Baukultur“, „Klima und Budget“, „Personal neu denken“ und „kommunales Krisenmanagement“ fortgesetzt.

Unter den Diskutant*innen des Arbeitskreises „Klima und Budget“ sind unter anderem Staatssekretär Florian Tursky, Sektionschef im Klimaministerium Jürgen Schneider, die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Andrea Kaufmann, Bürgermeisterin von Dornbirn, und Ursula Lackner, Umweltlandesrätin in der Steiermark.

Christoph Herzeg, Magistratsdirektor der Stadt Villach, Cornelia Dietrich aus der deutschen Stadt Schorndorf, Robert Frasch von Lehrlingspower und Stephan Jansen von der Hochschule Karlsruhe u.ageben Inputs im Arbeitskreis „Personal neu denken“.

Das Thema „Baukultur“ diskutieren unter anderem Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamts, Renate Hammer, Beratungsunternehmen Building-Research in Wien, Elisabeth Leitner, Verein „Landluft“ und Eva Mair, Leiterin Baukultur & Handwerk — Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut 2024.

Das neue Krisensicherheitsgesetz, von der Bundesregierung im Oktober 2022 vorgestellt, und das kommunale Krisenmanagement besprechen im vierten Arbeitskreis unter anderen die Linzer Magistratsdirektorin Ulrike Huemer, der stellvertretende Wiener Magistratsdirektor Wolfgang Müller, der Feldbacher Bürgermeister Josef Ober und Sektionschef Mathias Vogl aus dem Innenministerium. Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Wodurch definiert sich eine Krise, wie läuft die Krisenkoordination zwischen Bund, Ländern und Gemeinden; wie kann kommunale Resilienz gestärkt werden und welche Rolle spielen Social Media?

Podiumsdiskussion „Kultur als Anstoß für die nachhaltige Entwicklung einer Region“ mit u.a. Edith Kneifl, Robert Palfrader, Ina Regen, Gregor Seberg

Am Freitag, 2. Juni wird eine prominent besetzte Podiumsdiskussion unter Moderatorin Clarissa Stadler den Fragen nachgehen, inwieweit Kunst und Kultur Pull-Faktoren für eine Region sein können.

Auf dem Podium EU-Abgeordneter Hannes Heide, Schriftstellerin Edith Kneifl, Kathrin Kneißel, Leiterin Europäische und internationale Kulturpolitik im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, Schauspieler Cornelius Obonya, Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader, Liedermacherin Ina Regen, Elisabeth Schweeger, künstlerische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl-Salzkammergut 2024 sowie Gregor Seberg, Schauspieler, Kabarettist und Autor.

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtetag ist die jährliche Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes, der die Interessenvertretung und starke Stimme der Städte und größeren Gemeinden in Österreich ist. Zwei Drittel der Bevölkerung leben in Ballungsräumen. Auch mehr als 70 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich hier.

Das detaillierte Programm des 72. Österreichischen Städtetages und den Livestream zur gesamten Veranstaltung finden Sie unter www.staedtetag.at

Hier das E-Paper der aktuellen Ausgabe der ÖGZ mit dem Schwerpunkt Bad Ischl: www.staedtebund.gv.at/ePaper/oegz-2023-05

