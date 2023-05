IT-Security-Konferenz mit hochkarätigen Gästen am 1. und 2. Juni an der FH Campus Wien

Ziel der IT-S NOW ist, Wissenschaft und Industrie zusammenzubringen. Die Keynote liefert IT-Sicherheitsexperte Bruce Schneier von der Harvard Kennedy School.

Wien (OTS) - Zu Gast sind weiters Martin Schläffer von Infineon Technologies, der mit dem Team von Maria Eichlseder von der TU Graz den Algorithmus ASCON entwickelt hat. Dieser wurde jetzt zum internationalen Standard für Lightweight Cryptography ernannt. Auch Katharina Krombholz vom CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken und Roland Supper, Group CSO der Erste Group, geben in Paneldiskussionen und Keynotes spannende Impulse zu aktuellen Herausforderungen in der IT-Security.

Umfangreiches Programm mit viel Raum zum Ausprobieren

Die zweitägige Konferenz widmet sich aktuellen Forschungsprojekten und Entwicklungen zum Thema IoT-Security. Von Embedded Security über Cyber Security für die Industrie bis hin zum Best Practice für eine (IT-)resiliente Bank – Besucher*innen mit unterschiedlichen IT-Backgrounds kommen dabei voll auf ihre Kosten. Im Workshop „Betreutes Hacken“ kann das Erlernte gleich in die Praxis umgesetzt werden. „Mit unserem Programm sprechen wir unterschiedliche Zielgruppen an – von Studierenden über Forschende und Lehrende bis hin zu CTOs in Unternehmen“, sagt Silvie Schmidt, Forscherin am Kompetenzzentrum für IT-Security, Lehrende im Masterstudium IT-Security der FH Campus Wien und Organisatorin der IT-S NOW. „Uns ist wichtig, den Konferenzteilnehmer*innen neben theoretischem Input auch die Möglichkeit zu bieten, selbst etwas auszuprobieren.“ In Vorträgen und offenen Q&A-Sessions beantworten Expert*innen die Fragen des Publikums – ob zur Prävention von Cybercrime oder der Zukunft von Artificial Intelligence im Umfeld der IT-Security.

Programm und Anmeldung

Der Besuch der IT-S NOW Konferenz ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten. Alle Infos sowie die Anmeldung finden sich auf www.its-now.science



Masterstudium IT-Security an der FH Campus Wien

Datensicherheit ist nicht nur eine technische, sondern auch eine menschliche Frage. Studierende des Masterstudiums IT-Security behandeln beide Aspekte. Sie erhalten das Handwerkszeug, um Schwachstellen in IT-Systemen zu erkennen, diese zu schließen und künftige Angriffe zu verhindern. Die enge Zusammenarbeit des Studiengangs mit dem FH-eigenen Kompetenzzentrum für IT-Security sichert Studierenden den entscheidenden Wissensvorsprung. Dazu bietet die FH Campus Wien die Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten.

