Grüne gratulieren Ukraine zum Erhalt des Karlspreises

Ernst-Dziedzic: Vergabe ebenso schlüssig wie verdient

Wien (OTS) - „Die Ukraine hat sich eine klare politische Zielrichtung gegeben und ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nicht müde dies auch zu betonen. Die Zukunft des Landes und seiner Menschen liegt eindeutig in Europa. Der Mut und die Entschlossenheit, mit der die Ukrainer:innen Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung gegenüber einem autoritären Aggressor verteidigen, verlangen nicht nur tiefen Respekt ab, sondern haben auch das übrige Europa näher zusammenrücken lassen. Das Schicksal der Ukraine macht uns bewusst, was der freien Welt droht, wenn diese nicht geschlossen für ihre Prinzipien einsteht. Die Verleihung des Karlspreises zu Aachen an den Präsidenten der Ukraine und an das ukrainische Volk ist daher ebenso schlüssig wie verdient“, sagt die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, Ewa Ernst-Dziedzic, zur heutigen Vergabe dieses Preises, mit dem Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet werden, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben.

Die UN-Generalversammlung, die G7 und die G20, die Europäische Union, die NATO, viele politisch neutrale Staaten, darunter auch Österreich, hätten sich hinter der Ukraine versammelt, meint Ernst-Dziedzic, und diese Unterstützung werde nach dem hoffentlich baldigen Ende des russischen Aggressionskrieges auch nicht nachlassen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at