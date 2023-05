Gaál: „Mädchen ¬feiern Technik“ bietet Einblick in tolle technische Berufe

Projekt als Maßnahme auf Basis der Frauenbefragung: Coole Workshops der Stadt Wien für Mädchen ab 10 Jahren

Wien (OTS) - Im vorigen Jahr wurden im Rahmen der bislang größten Wiener Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ die Bedürfnisse der Wienerinnen genau erhoben. 15.500 Wienerinnen haben in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Zusammengefasst wünschen sich die Wienerinnen mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen – so das Ergebnis der größten Wiener Frauenbefragung „Wien, wie sie will“. Die Ergebnisse sind die Grundlage für konkrete Maßnahmen und Projekte der nächsten Jahre.



„Bei der großen Wiener Frauenbefragung ,Wien, wie sie will‘ haben sich die Wienerinnen mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen gewünscht. Genau das ist wichtig: Mädchen mitzugeben, dass ihnen alle Chancen offenstehen. Eine konkrete Maßnahme ist das Projekt ,Mädchen feiern Technik‘“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. „Schaut euch die tollen Berufsmöglichkeiten im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich an. Seid mutig und traut euch alles zu!“

„Mädchen feiern Technik“ als Maßnahme auf Basis der Frauenbefragung

Physikerin, Tischlerin, Biologin, Anlagentechnikerin, Chemikerin – es gibt so viele tolle technische und naturwissenschaftliche Berufe zu entdecken!



Im Rahmen des Pilotprojekts „Mädchen feiern Technik“ können junge Wienerinnen ab 10 Jahren an insgesamt vier Terminen die verschiedenen Labore der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39) besuchen und dabei viele technische Arbeitsgebiete kennenlernen. Der Bogen spannt sich von Bautechnik und Bauphysik über Hygieneprüfungen bis hin zum Strahlenschutz.

Das Ziel ist, Mädchen und junge Frauen nachhaltig für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern und den Anteil von Frauen auf diesen zukunftsträchtigen Karrierepfaden zu erhöhen.

Röntgen von Kuscheltieren, Test von Wärmebildkameras und Hygieneprüfung

Was begeistert Frauen an ihren Berufen? Das zeigen die Expertinnen der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien. Bei den ersten drei Workshops wurden die Bereiche Bautechnik, Strahlenschutz und technische Krankenhaushygiene live besichtigt. Die jungen Besucherinnen haben zum Beispiel Wärmebildkameras getestet, die Rutschsicherheit von Bodenbelägen kontrolliert und Kuscheltiere geröntgt.

Jede*n kann es treffen: zuerst ein Unfall, dann eine Operation. Aber dann bitte nur mit hygienisch einwandfreien chirurgischen Instrumenten! Beim dritten Termin im Hygienelabor überprüften die Mädchen die Leistung von Reinigungsgeräten und machten sich in CSI-Manier auf die Suche nach eventuellen Rückständen auf Scheren und Pinzetten.



Der letzte Termin für dieses Semester ist am 9. Juni 2023 mit dem Schwerpunkt Wasserhygiene: die Mädchen erfahren, wie die Qualität des Wiener Trinkwassers kontrolliert wird, nehmen verschiedene Wasserproben unter die Lupe und führen eine Membranfiltration durch.

Infos und Anmeldung auf wien.gv.at/maedchen-feiern-technik

Auf dieser Seite geben Mitarbeiterinnen der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39) in vier Videoporträts auch einen ersten Einblick in ihre Arbeitsbereiche und erzählen von ihrem persönlichen Weg in die Technik und die Naturwissenschaft.

Eine Fortsetzung des Projekts „Mädchen feiern Technik“ ist geplant.



15.500 Wienerinnen haben bei der größten Wiener Frauenbefragung in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Die Ergebnisse sind die Grundlage für konkrete Maßnahmen und Projekte der nächsten Jahre. Was sich zeigt: Mehrfachbelastungen für Frauen sind ein großes Thema. Eine Stunde Frau ist nicht gleich eine Stunde Mann – im Gegenteil. Noch immer übernehmen Frauen einen Großteil an Kinderbetreuung und Co. Auf Basis der Frauenbefragung setzt die Stadt Wien in den nächsten Monaten und Jahren zahlreiche Maßnahmen.

Konkrete Maßnahmen, die bereits auf Basis der Ergebnisse der Frauenbefragung umgesetzt worden sind: das Projekt „Mädchen feiern Technik“, die Mädchen*zone in Favoriten, das 5. Frauenhaus und die Erhöhung des Frauenanteils in technischen Berufen – etwa über waff-Stipendien. / Schluss



