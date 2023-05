VP-Mahrer: Keine Soldaten ins Kriegsgebiet der Ukraine

Wien (OTS) - Der heutige ORF ZiB1-Beitrag diskutiert den Einsatz von österreichischen Soldaten im Kriegsgebiet der Ukraine, um bei der Minenräumung zu unterstützen. Da der ORF den breitesten Raum seines Beitrags nur für Contra-Meinungen bietet, soll auch klar die Unterstützung ausgesprochen werden: „Die Entscheidung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner keine Soldaten in die Ukraine zu entsenden, ist völlig richtig und notwendig. Alles andere wäre mit unserer Neutralität unvereinbar. Ganz im Gegenteil : Wer sich für solch ein Himmelfahrtskommando einsetzt, gefährdet unsere Soldaten und auch Österreich“, so der Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at