Die robuste Wachstumsdynamik von Changan Auto beschleunigt die internationale Expansion deutlich

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Am Nachmittag des 8. Mai fand die jährliche Leistungsbesprechung von Changan Auto statt. Auf der Pressekonferenz stellte Changan Auto seine Jahresergebnisse für 2022 vor und gab einen Ausblick auf die Planung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die Zukunft.

Der Absatz von Changan Auto erreichte im Jahr 2022 mit 2,346 Millionen Fahrzeugen einen Zuwachs von 2% gegenüber dem Vorjahr und damit einen neuen Höchststand in fünf Jahren. Die NEV-Verkäufe stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 160,5% auf 284.000 Einheiten. Changan Auto erzielte im Jahr 2022 einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 7,798 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 119,52% gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei eine kontinuierliche Wachstumsdynamik bei der Betriebsqualität und ein Aufwärtstrend bei der Wertschöpfungsfähigkeit zu verzeichnen ist. Changan Auto konnte sowohl bei den Verkaufszahlen als auch beim Gewinn hervorragende Ergebnisse erzielen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Changan Auto die Entwicklung von "New Energy Vehicles" beschleunigen, international expandieren und sich konsequent in ein intelligentes Unternehmen für kohlenstoffarme Reisetechnologie transformieren. Derzeit hat Changan Auto seine Überseestrategie „Vast Ocean Plan" veröffentlicht, die die Entwicklung in Übersee durch die Beschleunigung der „Five Major Layouts" fördern wird. Dazu gehört die Beschleunigung des Aufbaus in Europa, Nord- und Südamerika, im Nahen Osten und Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die Verwirklichung von „eine Politik für eine Region, eine Politik für ein Land" und die Einführung von nicht weniger als 30 globalen Produkten bis 2025. Es ist geplant, 3.000 Absatzmärkte in Übersee zu erschließen. Bis 2030 will Changan Auto das Ziel der "Vier Einsen" erreichen: Auslandsinvestitionen über 10 Milliarden US-Dollar, jährliches Verkaufsvolumen im Ausland von über 1,2 Millionen Einheiten, mehr als 10.000 Geschäftsmitarbeiter im Ausland und die Entwicklung zu einer Weltklasse-Automobilmarke.

