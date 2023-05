Neugestaltung der Ortseinfahrt von Stixneusiedl

Arbeiten laufen auf Hochtouren

St. Pölten (OTS) - Die Arbeiten für die Neugestaltung der südlichen Ortseinfahrt von Stixneusiedl im Gemeindegebiet von Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) im Zuge der Landesstraße L 2048 laufen auf Hochtouren. Dabei wird die Fahrbahn der Landesstraße L 2048 auf einer Länge von rund 300 Metern und auf einer Gesamtfläche von rund 1.500 Quadratmetern erneuert. Im Zuge der Fahrbahnsanierung wird ein kombinierter Geh- und Radweg westlich der L 2048 errichtet, bestehende Parkstreifen sowie auch die Anrainerzufahrten umgestaltet bzw. neu errichtet und die Beleuchtung erneuert. Die Arbeiten für die Herstellung der Nebenanlagen haben vor Kurzem begonnen, werden von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha in Zusammenarbeit mit Bau-und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt und mit den Fräs- und Asphaltarbeiten bis zum 30. August soweit abgeschlossen sein, lediglich die Bodenmarkierung wird im Anschluss im September noch aufgebracht. Begleitend erfolgen auch die Arbeiten für die Verlegung der Einbauten durch die zuständigen Firmen.

Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung und für die Herstellung der Nebenanlagen samt Beleuchtung betragen rund 720.000 Euro, wovon etwa 210.000 Euro vom Land Niederösterreich und 510.000 Euro von der Marktgemeinde Trautmannsdorf an der Leitha getragen werden. In diesem Zuge wird von der Marktgemeinde Trautmannsdorf mit einem Investitionsvolumen von rund 1,2 Millionen Euro auch das über 60-jährige Wasserleitungsnetzes inklusive Hausanschlüsse und die Kanalisation in Gemeindegebiet erneuert bzw. saniert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

