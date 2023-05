„IM ZENTRUM“: Künstliche Intelligenz und wir – zwischen Euphorie und Angst

Am 14. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2, danach „dokFilm“-Doppel über Künstliche Intelligenz: „iHuman – Fluch und Segen von KI“ und „Robolove“

Wien (OTS) - Mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) kommunizieren im Internet derzeit geschätzt 616 Millionen Menschen mit Hilfe des Programmes chatGPT. Künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft stark verändern, darin sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Die Nutzung sorgt daher gleichermaßen für Euphorie und Angst. In vielen Bereichen findet sie bereits Einsatz, von Medizin über Verwaltung bis zum Militär. Und damit stellt sich immer dringlicher die Frage: wie umgehen mit Künstlicher Intelligenz? Wird sie das Leben für die Menschen einfacher und sicherer machen? Oder müssen wir um Arbeitsplätze fürchten, um unsere individuellen Rechte oder gar, dass sie unsere Zivilisation zerstören wird? Die EU hat eine Verordnung erarbeitet, den sogenannten AI-Act, um Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu schaffen. Kommt er noch rechtzeitig und was ist der richtige Weg zwischen Einschränkung und Fortschritt?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 14. Mai 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Florian Tursky

Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, ÖVP

Richard David Precht

Philosoph, Buchautor

Sarah Spiekermann

Institut für Wirtschaftsinformatik & Gesellschaft, WU Wien

Johanna Pirker

Softwareentwicklerin, Professorin für Informatik, TU Graz

Marcus Arige

Unternehmer, Vizepräsident Wirtschaftskammer Wien

Zweimal „dokFilm“ zur KI

Anschließend an die „IM ZENTRUM“-Ausgabe steht im Rahmen von „dokFim“ vertiefend die Produktion „iHuman – Fluch und Segen von KI“ über diese mächtige Technologie und wie sie die Gesellschaft und ihre Zukunft verändert auf dem Programm. Danach ist der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Film „Robolove“ (0.45 Uhr) zu sehen, der den zunehmenden Einsatz von sozialen Robotern im menschlichen Alltag beleuchtet. Detail-Infos unter presse.ORF.at.

