Chancen zum Wiedereinstieg für langzeitarbeitslose Menschen schaffen

Salzburg/Wien (OTS) - Die Wirtschaft beklagt den Fach- und Arbeitskräftemangel. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, aber immer noch sind 258.652 Menschen beim AMS arbeitslos gemeldet. Auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen sinkt erfreulicherweise weiter, seit einigen Monaten aber weniger deutlich als zuvor. Gesundheitliche Einschränkungen, Alter oder auch fehlende Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen werden oft zur dauerhaften Barriere für eine Arbeitsaufnahme.

Das bestätigt die Datenlage ebenso wie die langjährige Erfahrung von über 200 Sozialen Unternehmen im Netzwerk von arbeit plus. Um auf die Situation am Arbeitsmarkt angemessen zu reagieren, sind neue Lösungen in der Arbeitsmarktpolitik und für Soziale Unternehmen notwendig. Auf der Suche nach diesen zukunftsweisenden Lösungen trafen sich Expert*innen aus dem Netzwerk zu einem Gespräch mit Herbert Buchinger, dem ausscheidenden Vorstand des AMS Österreich.

Flexible Lösungen für den (Wieder-)Einstieg

Konkrete Lösungen für langzeitarbeitslose Menschen sind stufenweise Ein- und Wiedereinstiege mit langsam steigender Stundenzahl, längerfristig geförderte Beschäftigung und Begleitung, um akute Problemlagen anzugehen sowie Lösungen für Pflege und Kinderbetreuung. „ Menschen, die schon länger arbeitslos sind, brauchen Begleitung und Unterstützung, um schrittweise wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen “, erklärt Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von arbeit plus Österreich. „ Wir bei arbeit plus, dem Netzwerk von 200 Sozialen Unternehmen in Österreich, unterstützen diese Menschen mit Beratung, Beschäftigung und Qualifizierung beim beruflichen (Wieder-)Einstieg. Wir zeigen Lösungen für die Arbeitsmarktpolitik und Unternehmen auf, damit langzeitarbeitslose Menschen (wieder) arbeiten und nachhaltig ins Erwerbsarbeitsleben einsteigen können. Um diese Lösungen flächendeckend umzusetzen, braucht es einen Aktionsplan, der Hindernisse wie fehlende Betreuung und Begleitung endlich ressortübergreifend in Angriff nimmt ,“ so Rehbichler weiter. „Denn eines ist klar: Aktive Arbeitsmarktpolitik zahlt sich aus –sozial und ökonomisch."



Lebensphasenorientiertes Arbeiten und Lernen

Angesichts des Strukturwandels am Arbeitsmarkt braucht es umfassende Anpassungen, damit die Unternehmen und Arbeitnehmer*innen zukunftsfit bleiben. „ Damit alle die gleichen Chancen haben, erfolgreich am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, müssen Arbeitsplätze und die Bedürfnisse der Menschen Hand in Hand gehen. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle, geteilte Verantwortung in der Führung und vor allem eine systematische Aufnahme von Bildung und lebenslanger Qualifizierung in jedes Arbeitsverhältnis “, so Manuela Vollmann, ABZ*Austria Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende von arbeit plus. „ arbeit plus Unternehmen wissen wie das geht und können Unternehmen und Politik in der Aufschließung von Arbeitskräftepotenzial unterstützen “, so Vollmann weiter.



Praxisnahe Fachqualifikationen, modulares Lernen, kooperatives Miteinander

Modularisierung und fragmentiertes Lernen sind die Zauberwörter für mehr Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. „ Es wird in Zukunft darum gehen, umfassende Berufsbilder in kleine Portionen zu unterteilen und sie mit Praxisphasen zu ergänzen, damit alle notwendigen Kompetenzen für umfangreiche Fachausbildungen in kleinen Einheiten modular vermittelt und erlernt werden können. Die Sozialen Unternehmen können das. Daher ist mein Tipp: Kooperiert mit den AMS-Stellen auf Augenhöhe, denn nachhaltige Partnerschaften und vertrauensvoll getroffene Vereinbarungen waren auch immer mein Erfolgsrezept. Damit lassen sich viele Probleme gemeinsam lösen ,“ so Herbert Buchinger, Vorstand des AMS Österreich.

