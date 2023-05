ORF-„Pressestunde“ mit Sigrid Maurer, Klubobfrau Die Grünen

Am 14. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Kampf gegen die anhaltende Rekordteuerung wird zur großen Herausforderung für die türkis-grüne Koalition. Diese Woche wurden weitere Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten vorgelegt und ein Paket gegen Kinderarmut angekündigt, nachdem ein Lebensmittelpreisgipfel weitgehend ergebnislos verlaufen war. Die Opposition droht mit einem Misstrauensantrag. Wie beurteilt die Klubobfrau der Grünen die bisherigen Maßnahmen? Wann werden die noch offenen Koalitionsvorhaben wie zum Beispiel das Klimaschutzgesetz und die Reformen im Justizbereich verabschiedet? Was erwartet sich Sigrid Maurer vom jüngst beschlossenen Medienpaket? Kann der angekündigte Corona-Versöhnungsprozess gelingen? Und wie zuversichtlich ist sie, dass die Koalition wie geplant bis Herbst 2024 halten wird? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 14. Mai 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Susanne Puller

Austria Presse Agentur

und

Claudia Dannhauser

ORF

