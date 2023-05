8. PRAEVENIRE Gesundheitstage: Neue Therapieansätze in der Krebsbehandlung

Die Onkologie gilt als Innovationstreiber in der Forschung. Die PRAEVENIRE Initiative Onkologie 2030 zeigt künftige Entwicklungen auf.

Wien (OTS) - In den nächsten Jahrzehnten werden die Krebsdiagnosen weltweit deutlich zunehmen. Ein wesentlicher Faktor dafür ist das steigende Lebensalter, dass das „Erleben“ eines onkologischen Ereignisses immer wahrscheinlicher macht.

In der Krebsforschung hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. War Krebs früher noch eine zumeist letal verlaufende Krankheit, können heute viele Tumorentitäten geheilt werden. In Fällen, in denen eine Heilung nicht vollständig möglich ist, wird versucht, den Krebs in ein behandelbares chronisches Stadium überzuführen. Dennoch gibt es Krebserkrankungen, die nach heutigem Stand der Wissenschaft noch nicht ausreichend behandelbar sind. Hoffnung gibt in diesen Fällen das Beispiel HIV. Denn hier ist es über die Jahre gelungen, die Patient:innen unter Therapie in Remission zu bringen, sodass deren Lebenserwartung nahezu „normal“ ist.

Wie sich der wissenschaftliche Fortschritt konkret auf Krebspatient:innen auswirkt, zeigt der Programmpunkt „Onkologie 2030“ bei den 8. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten am 23. Mai 2023. Ein Beispiel dafür stellt ein neuer Behandlungsansatz bei Brustkrebs dar. Das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Trastuzumab-Deruxtecan eröffnet neue Möglichkeiten in der Behandlung des Mammakarzinoms. Anders als herkömmliche HER2-gerichtete Therapien, die nur bei HER2-positiven Tumoren wirken, zeigt Trastuzumab-Deruxtecan auch eine deutliche Wirkung bei sogenannten HER2-low Tumoren. In diese Gruppe fallen rund 60 Prozent aller Brusttumoren, die bislang als HER2-negativ eingestuft wurden und daher nicht auf eine HER2-gerichtete Therapie angesprochen haben.

Diskutieren Sie mit den Gesundheitsexpert:innen und Podiumsgästen:

Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Zsuzsanna Bago-Horvath, MedUni Wien

Dr. Thomas Czypionka, Institut für Höhere Studien, Leiter Health Economics & Health Policy

Mag. pharm. Gunda Gittler, Leiterin der Anstaltsapotheke im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz

Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant, MedUni Wien

Prim. Univ.-Prof. Dr. Sigurd F. Lax, Leiter des Instituts für Pathologie, LKH Graz

Mag. Karl Lehner, Geschäftsführer der Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH

Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik der AK NÖ

OÄ Priv.-Doz. Dr. Kathrin Strasser-Weippl, MBA, 1. Medizinische Abteilung Zentrum für Onkologie und Hämatologie, Wilhelminenspital

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten

22. bis 26. Mai 2023

Datum: 23.05.2023, 16:30 - 18:30 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Url: https://gesundheitstage.co.at/

