Staatspreis Innovative Schulen geht ins Finale

Top 10 Schulen stehen fest - Preis für die Siegerschulen ist mit 100.000 Euro dotiert

Wien (OTS) - Der Staatspreis Innovative Schulen, der alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und der Innovationsstiftung für Bildung (ISB) gemeinsam vergeben wird, geht in die finale Runde. Der Wettbewerb prämiert Schulen, die im Bereich der Schulentwicklung innovative Konzepte entwickeln und umsetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Qualitätsverbesserung im Bildungsbereich leisten. In einem mehrstufigen Juryprozess werden die Einreichungen bewertet. Diesmal nahmen insgesamt 138 Schulen teil, davon schafften es 38 in die zweite Runde. Die besten 10 der zweiten Runde werden in den kommenden Wochen von einer hochkarätigen Hauptjury begutachtet. Der Staatspreis ist mit 100.000 Euro dotiert.

Bildungsminister Martin Polaschek und Jakob Calice, Vorstand der Innovationsstiftung für Bildung:

„Der Staatspreis Innovative Schulen prämiert die innovativsten Schulen Österreichs und rückt somit die Vorreiter/innen im Schulentwicklungsbereich ins Rampenlicht. Die nun prämierten Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass alle Schulpartner/innen am Standort gemeinsam ihre Bildungseinrichtung im Sinne der Kinder und Jugendlichen Tag für Tag weiterentwickeln und dabei innovative Ansätze erarbeiten und praktisch umsetzen. Wir sind beeindruckt von der Kreativität und dem langjährigen Engagement der Schulen und wünschen den 10 Finalistinnen alles Gute für die bevorstehende Runde in der Hauptjury.“

Die 10 Finalistinnen des diesjährigen Staatspreises

Volksschule St. Oswald bei Plankenwarth, Volksschule, Direktorin Sabine Ifkovich, (Steiermark)

Volksschule Retznei, Volksschule, Direktorin Irene Weindorfer, (Steiermark)

Offene Volksschule, Am Kaisermühlendamm, Direktorin Petra Feldhofer-Mahmoudian, (Wien)

Integratives Schulzentrum Dr. Schärf Schule, Sonderschule, Direktorin Manuela Rittenschober, (Oberösterreich)

Netzwerk-Mittelschule Markt Allhau, Direktorin Daniela Hallemann, (Burgenland)

Modulare Mittelstufe Aspern, Mittelschule, Direktorin Doris Pfingstner, (Wien)

HTL Braunau, Direktorin Gerda Schneeberger, (Oberösterreich) Schulzentrum Ybbs an der Donau, HAS, HAK und IT-HTL, Direktorin Gerlinde Weinstabl, (Niederösterreich)

BHAK Wien 22, HASCH/HAK, Direktor Christian Posad, (Wien)

BAfEP De La Salle, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, Direktorin Brigitte Cizek, (Wien)

Bewertung der Top 10 durch Hauptjury und virtuelle Schulbesuche

Nach einem zweistufigen Einreichprozess, in dem Fragebögen von einer Vorjury gesichtet und bewertet wurden, geht es nun in die dritte und damit letzte Runde. Eine Hauptjury, die sich aus anerkannten Expertinnen und Experten aus dem Bildungsbereich zusammensetzt, bewertet die eingereichten Projekte und Konzepte anhand klar definierter Kriterien. Zudem werden die Schulen virtuell besucht. Im Rahmen von Gesprächen mit der Hauptjury haben Schulleitungen, Pädagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen und Schüler sowie Elternvertreterinnen und -vertreter die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Perspektiven über ihre Schule zu berichten und auf Fragen der Jury einzugehen.

Der Staatspreis Innovative Schulen ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Plattform, um innovative Konzepte und Projekte in der Bildung zu fördern und zu verbreiten. Die ausgezeichneten Schulen werden auf der Webseite www.innovativeschulen.at präsentiert und sollen als Vorbilder dienen, um weitere Schulen zu ermutigen, innovative Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

AVISO: Preisverleihung des Staatspreises Innovative Schulen am 18. September 2023

Datum: Montag, 18. September 2023, 12:00-18:00 Uhr

Verleihung Staatspreis Innovative Schulen: 16.30-18.00 Uhr

Ort: Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien

Das BMBWF und die ISB verleihen gemeinsam den Staatspreis Innovative Schulen an die Gewinnerschulen. Diese feierliche Veranstaltung wird eingerahmt vom ISB Innovationsdialog 2023 unter dem Motto „Zeitreise Bildungsinnovation“. Bei diesem Event werden konkrete Lösungen für heutige und zukünftige Bildungsherausforderungen auf informative und unterhaltsame Weise erlebbar und Bildungs-Stakeholder miteinander ins Gespräch gebracht. Dabei verwandelt sich die Aula der Wissenschaften zunächst in einen Raum der Inspiration, wo sich neue Technologieanwendungen, innovative Schulen und Bildungsprojekte der Bildungs-Community präsentieren und miteinander in Austausch treten. Laufende Updates zum Event sowie die Voranmeldung finden Sie auf der Website.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Peter Stöckl, BA

Pressesprecher

01 53120-5026

peter.stoeckl @ bmbwf.gv.at