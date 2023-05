Redegewandter Nachwuchs in Niederösterreich gekürt

LR Teschl-Hofmeister: Junge Talente mit Professionalität, Ausdrucksstärke, umfangreichem Wortschatz und vor allem einer großen Portion Mut

St.Pölten (OTS) - Die 80 besten jungen Rednerinnen und Redner Niederösterreichs wurden von Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im niederösterreichischen Landhaus in St. Pölten für ihre beeindruckenden Leistungen geehrt. Sie haben diese Woche im Rahmen des Landesfinales ihre Meinungen, Überzeugungen, vor allem aber ihr Talent in beeindruckende Reden verpackt. „Der Redewettbewerb ist ein großartiges Beispiel dafür, wie junge Menschen mit Wissen, Einstellung, Engagement und rhetorischem Geschick erfolgreich sein können. Die große Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ganz Niederösterreich zeigt, dass auch heute hohes Interesse daran herrscht, frei reden zu lernen und zu üben“, so Teschl-Hofmeister.

In den Kategorien Klassische Rede, Spontanrede und dem Teambewerb Sprachrohr teilten die Jugendlichen ihre Meinung zu aktuellen Themen wie beispielsweise „die Droge Tik-Tok“, „Barrierefreiheit“, „Catcalls“ oder „Klima und Umwelt“ einem breiten Publikum mit. Als die sieben besten Rednerinnen und Redner gingen Christian Beljkas, Leonie Hirsch, Anna-Lena Mayrhofer, Hannah Obruca, Nina Schallmayer, Timo Oberleitner und Sascha Falkensteiner hervor. „Es ist keine Selbstverständlichkeit und schon gar nicht einfach, aus der Menge herauszutreten und sich zu aktuellen und oft auch sehr persönlichen Themen zu äußern. Ich bin sehr beeindruckt von den Meinungen und Leistungen, vor allem aber auch von der Persönlichkeit dieser jungen Menschen“, unterstrich Teschl-Hofmeister. Die Landessiegerinnen und -sieger werden Niederösterreich beim Bundeswettbewerb vom 5. bis zum 7. Juni 2023 in Innsbruck vertreten.

