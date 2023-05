IMC Krems zum „Internationalen Tag der Pflege“

Der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege am IMC Krems hat internationalen Standard. Das Institut Pflegewissenschaft vermittelt hochaktuelle Kernkompetenzen, um die Studierenden auf die Praxis vorzubereiten. Hierzu unterrichten auch viele Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Krankenhäusern, um besonders diese Praxisnähe zu vermitteln Karl Ennsfellner, Geschäftsführer am IMC Krems 1/2

Eine wunderbare Karriereoption mit absoluter Jobsicherheit und einer Vielfalt, die es sonst kaum gibt: Vom Kinderwunschzentrum bis zum Lebensende begleitet die Gesundheits- und Krankenpflege die Menschen national, aber auch international. Gerade durch unsere Wahlfächer können Studierende das Studium ihrem gewünschten Lebensweg anpassen Markus Golla, Studiengangsleiter des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege am IMC Krems 2/2

Krems (OTS) - Gesundheits- und Krankenpflege ist eines der entscheidenden Themen der Gesellschaft

Eines der großen Zukunftsthemen ist weltweit die Gesundheits- und Krankenpflege. Hochqualifiziertes Personal begleitet, unterstützt und versorgt die Gesellschaft 24 Stunden am Tag und steht tagtäglich Menschen zur Seite, die durch Schicksalsschläge aus dem Alltag gerissen wurden.

Dies kann nur mit einer hochaktuellen Ausbildung geschehen, die es in den unterschiedlichsten Bildungsstufen gibt. Die Gesundheits- und Krankenpflege ist einer der wenigen Berufe der Welt, der eine absolute Durchgängigkeit zwischen den Ausbildungsebenen besitzt. Von der Pflegeassistenz, der Pflegefachassistenz über den FH-Abschluss bis hin zu einem Doktorat ist hier alles möglich. Der Hochschulzugang ist mit oder ohne Matura möglich und bietet hiermit jeder und jedem die Möglichkeit in diesen Berufszweig einzusteigen. „ Eine wunderbare Karriereoption mit absoluter Jobsicherheit und einer Vielfalt, die es sonst kaum gibt: Vom Kinderwunschzentrum bis zum Lebensende begleitet die Gesundheits- und Krankenpflege die Menschen national, aber auch international. Gerade durch unsere Wahlfächer können Studierende das Studium ihrem gewünschten Lebensweg anpassen “, so Markus Golla, Studiengangsleiter des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege am IMC Krems.

Aktionen in der „Nursing Recognition Week“

In der Woche von 6. bis 12. Mai findet jährlich die „Nursing Recognition Week“ statt. Hier wurden, wie international üblich, Pflegepersonen am IMC Krems entsprechend gefeiert. Durch die Initiative der stellvertretenden Studiengangsleiterin Pamela Otto wurde die ganze Woche lang ein „Nursing Recognition Week“-Stand aufgestellt, an dem es nahezu täglich unterschiedliche Geschenke und Aktionen für die Studierenden der Gesundheits- und Krankenpflege gab. Am Tag der Pflege feiern zudem Studierende, Alumni und Lehrende am Campusgelände in der Filmbar in Krems die „Night of nurses“, um ihren Berufsstolz nach außen zu tragen. Dies ist gerade nach der Pandemiezeit ein besonders wichtiges Zeichen für die Berufsgruppe: „Wir sind weiterhin stolz auf unseren Beruf.“

Praktisches Studium, internationale Vernetzung, nachhaltig verändern

„ Der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege am IMC Krems hat internationalen Standard. Das Institut Pflegewissenschaft vermittelt hochaktuelle Kernkompetenzen, um die Studierenden auf die Praxis vorzubereiten. Hierzu unterrichten auch viele Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Krankenhäusern, um besonders diese Praxisnähe zu vermitteln “, bekräftigt IMC-Geschäftsführer Karl Ennsfellner.

Am IMC Krems gibt es derzeit noch die Möglichkeit, sich zu bewerben und im Herbst in Krems oder Mistelbach das Studium Gesundheits- und Krankenpflege zu beginnen.

Rückfragen & Kontakt:

IMC Fachhochschule Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at