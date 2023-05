Universität für angewandte Kunst Wien: SAM JACOB und PETRA GRUBER an das Institut für Architektur berufen

Professor für Architekturentwurf 3 und Professorin für Baukonstruktion starten im Oktober 2023

Wien (OTS) - Mit großer Freude gibt Rektor Gerald Bast bekannt, dass zwei neue Professor:innen an das Institut für Architektur (I oA) der Universität für angewandte Kunst Wien berufen wurden: Sam Jacob wird Architekturentwurf 3 am I oA leiten und folgt damit Hani Rashid, und Petra Gruber übernimmt die Leitung der Abteilung Baukonstruktion am I oA von Karin Raith. Beide starten zu Beginn des neuen Studienjahres, im Oktober 2023.

Sam Jacob wird sich am I oA dem Thema Architektur als Repräsentation widmen: Wie repräsentiert sie (Zeichnung)? Wen repräsentiert sie (Politik)? Was repräsentiert sie (Bedeutung)? Techniken wie Zeichnungen oder Modelle beinhalten spezifische Technologie- und Kulturgeschichte, sie sind mehr als ein Abbild der Welt. Indem wir die Art und Weise, wie wir darstellen, hinterfragen und neue Formen der Darstellung entwickeln, können wir die Art und Weise verändern, in der sich Architektur mit der Welt um uns herum auseinandersetzt und sie umgestalten. „Ich freue mich sehr, Teil des I oA an der Angewandten zu werden, und damit einer Institution anzugehören, deren Geschichte von radikalem und innovativem Design geprägt ist.“, erklärt Sam Jacob anlässlich seiner Berufung. Mit Spannung blickt er auf die Zusammenarbeit mit Studierenden und Kolleg:innen und freut sich, das Studienprogramm gemeinsam weiterzuentwickeln.

Petra Gruber wird als neue Professorin am I oA Baukonstruktionen an der Schnittstelle von Biologie und Bauwesen intensiv erforschen: Wie gestalten Prozesse in der Natur künftige Bedingungen und liefern gleichzeitig Entwürfe für eine neue lebendige Architektur? Baukonstruktion steht im Zentrum der Umsetzung hochwertiger Lösungen in der gebauten Umwelt und soll Innovation entgegenkommen und vorantreiben. Experimentelles Entwerfen und forschungsbasierte Lehre sollen zusammen mit der Integration von traditionellem Bauwesen und fortschrittlichen Technologien die Fähigkeit erweitern, Perspektiven für zukünftige Herausforderungen zu gestalten. „Ich freue mich auf die Arbeit in der Abteilung für Baukonstruktion des I oA und darauf, Erfahrungen, Neugierde und Mut zum Experimentieren weiterzugeben.", lautet Grubers erstes Statement anlässlich ihrer Berufung an die Angewandte.

Zu Sam Jacob: Sam Jacob führt sein eigenes Studio für Architektur und Design in London, UK, das sich mit urbanem Design durch Architektur, Design und Kunst bis hin zu kuratorischen Projekten beschäftigt. Er interessiert sich vor allem dafür, wie Architektur und Design Ideen in die Realität umsetzen können. Zu seinen bisherigen Projekten zählen Sozialwohnungen, Nachtclubs, Gemeindezentren, Parks, TV-Studios und Ausstellungen. Unlängst verwirklichte er ein neues gemischt genutztes Gebäude in Hoxton, Ausstellungsdesigns für das Somerset House und den Eingang des V&A in der Cromwell Road (London, UK). Aktuelle Projekte sind das National Collection Centre, öffentliche Räume in Belgravia und Covent Garden sowie die William Morris Gallery. Sam Jacob lehrt seit 2011 als Professor für Architektur an der UIC in Chicago, USA und lehrte an der Universität von Hongkong, Yale, an der HfG Karlsruhe, der ABK Stuttgart, der TU Wien und der AA School of Architecture London. Seine Arbeiten wurden u. a. m. im Art Institute Chicago, im MAK Wien, im Victoria and Albert Museum in London und auf der Biennale in Venedig gezeigt, wo er 2016 den britischen Pavillon co-kuratierte. Jacob schreibt als Kolumnist für die Art Review und war als Autor von Make It Real, Architecture as Enactment (Strelka Press, 2012) verantwortlich. Jacob war Gründungsdirektor von FAT Architecture, London, dem Unternehmen Fashion Architecture Taste

Zu Petra Gruber: Petra Gruber forscht und lehrt in Architektur und Biodesign und arbeitet international in den Bereichen inter- und transdisziplinäres Design, Forschung und Lehre an der Schnittstelle von Biologie, Architektur und Kunst. Ihr eigenes Büro transarch widmet sich Forschungsprojekten in der traditionellen Architektur und räumlichen und funktionalen Aspekten biologischer Strukturen für biomimetische Innovationen in Architektur und gebauter Umwelt. Von 2000-2008 war Gruber Assistenzprofessorin an der TU Wien und an der Fachhochschule Villach tätig und für einen Forschungssaufenthalt am Center for Biomimetics an der University of Reading, UK. Von 2012 bis 2015 hatte sie eine Gastprofessur am Ethiopian Institute for Architecture, Building Construction and City Development EiABC in Addis Abeba, Äthiopien und den Lehrstuhl für Architekturdesign inne. Sie konzipierte und implementierte das erste Masterstudium Architektur in Äthiopien. Von 2016 bis 2021 forschte und lehrte Gruber als Professorin für Biodesign am Biomimicry Research and Innovation Center an der University of Akron, USA. Gruber fungiert seit 2021 als Programmexpertin für die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und war davor als Senior Researcher an der Hochschule Rhein-Waal, D, und an der Angewandten mit dem Projekt Biocool über selbstkühlende biomimetische Gebäudefassaden tätig.

