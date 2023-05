Generali mit neuem Gesundheitsangebot für Familien und junge Menschen

Mit der neuen Gesundheitsoffensive unterstützt die Generali junge Familien, werdende Eltern und Kinder.

Wien (OTS) - Mit einem neuen Leistungsschwerpunkt in der Krankenversicherung geht die Generali treffsicher auf die Bedürfnisse der Menschen in Österreich ein: Laut der Generali Zukunftsstudie 2023 ist für 75 Prozent der Befragten die Familie der größte Glücksbringer und 62 Prozent sehen die gute körperliche Gesundheit als essenziell für ihre Zufriedenheit. Mit der neuen Gesundheitsoffensive unterstützt die Generali junge Familien, werdende Eltern und Kinder mit Schwerpunkt-Aktionen. Gleichzeitig wird die Hausarzt-Videotelefonie bei akuten Problemen sowie allgemeinen medizinischen Fragen verlängert. Die Generali untermauert damit ihre Rolle als Lifetime Partner ihrer Kund_innen.

Martin Sturzlbaum, Chief Insurance Officer Leben/Kranken der Generali Versicherung, sagt: „Die Vorsorge bildet das Fundament für ein langes Leben in guter Gesundheit und beginnt bereits in der Schwangerschaft. Gerade für Eltern ist es wichtig, rasche und sichere Beratung und Behandlung zu bekommen. Mit unserem Angebot für Kinder und junge Familien wollen wir einen flexiblen Einstieg in die private Gesundheitsvorsorge bieten – mit individuellen Versicherungslösungen für alle Lebenslagen. Das umfasst ein sofortiges Arztgespräch, egal ob akut oder für eine allgemeine medizinische Frage, Kostenersatz für Wahlärzte, Heilbehandlungen, wie Logopädie, oder Schutzimpfungen.“

Bestehende oder neue Kund_innen der Generali können ihr Kind im Alter von bis zu 14 Jahren mitversichern und bekommen für die ersten drei Jahre 30 Prozent Nachlass auf die Kinderprämie. Darüber hinaus können Kund_innen, die eine Familie planen, mit der Erweiterung „Baby-Option“ schon vor der Schwangerschaft und ohne Gesundheitsprüfung ihr Neugeborenes für das erste Lebensjahr kostenlos versichern.

Flexible Lösungen und Rund-um-die-Uhr-Service

Die Corona-Pandemie hat das Bewusstsein der Menschen für das Thema Gesundheit und Vorsorge geschärft. Zudem hat die Digitalisierung noch stärker an Fahrt aufgenommen. „Das digitale Gesundheitsangebot der Generali hat sich zu einem wichtigen Pfeiler der Serviceleistungen für unser Kund_innen entwickelt. Daher haben wir uns entschlossen, die Hausarzt-Videotelefonie weiterhin beizubehalten“, so Martin Sturzlbaum.

Diese ermöglicht an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ein Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt – sowohl bei akuten gesundheitlichen Problemen als auch bei allgemeinen medizinischen Fragen. Der Service wird über die Meine Generali App oder die 24-Stunden-Hotline in Anspruch genommen.

