Vaping wird grün: Der weltweit erste recycelbare Vape von Flonq kommt im Vereinigten Königreich auf den Markt

London (ots/PRNewswire) - Der Vape-Hersteller Flonq hat heute auf der Vaper Expo in Birmingham, der führenden Branchenveranstaltung in Europa, das weltweit erste vollständig recycelbare Vape-Gerät vorgestellt - das Flonq Plus-E.

Die innovative E-Zigarette bewältigt zwei große Herausforderungen in der Vaping-Industrie: Sie verhindert den Zugang von Minderjährigen zu den Geräten und reduziert umweltschädlichen Abfall.

„Wir sind der Meinung, dass es nicht nur wichtig ist, mutige Aussagen zu machen, sondern auch Maßnahmen zu ergreifen", erklärt Rob Harvey, Sales Director des Unternehmens. „Das Flonq Plus-E ist eine Lösung, die wirklich die Anforderungen der Vaping-Industrie erfüllt, und wir freuen uns, sie mit allen teilen zu können."

Das Flonq Plus-E-Gerät kann nach dem Gebrauch einfach zerlegen und recyceln. Das unverwechselbare Design des Produkts umfasst eine abnehmbare Batterie an der Unterseite des Geräts und ein patentiertes Kindersicherungs-System, um eine unbefugte Nutzung durch Kinder und Jugendliche zu verhindern.

Das Gerät hat außerdem einen Good Design Award für seine Ästhetik gewonnen, wobei die Form vom Steinway Tower-Wolkenkratzer in New York inspiriert wurde.

„Wir bei Flonq setzen uns für einen verantwortungsbewussten Konsum und die Bereitstellung sicherer Vaping-Geräte ein", so Harvey abschließend. „Die Vaper Expo ist der perfekte Ort, um zu besprechen, wie wir zusammenarbeiten können, um diese Werte zu fördern."

Um mehr über Flonq und seine Produkte zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Rob Harvey, unser Vertriebsleiter im Vereinigten Königreich, unter r.harvey @ flonq.co.uk oder besuchen Sie die Website des Unternehmens, senden Sie Ihre Anfrage über das Feedback-Formular, einschließlich Ihrer Kontaktdaten.

Flonq entstand 2018, als Gruppe von Experten aus der Unterhaltungselektronik, Vaping- und Tabakindustrie ihre Positionen bei internationalen Unternehmen verließ, um Alfabet Labs zu gründen. Das Unternehmen wurde als globales Unternehmen gegründet, mit Produktdesign und -entwicklung in den USA, Produktionsstandorten in China und ersten Verkäufen in den USA und GUS-Märkten.

Mit der Unterstützung eines internen F&E-Teams und einer umfassenden globalen Infrastruktur hat Alfabet Labs die bahnbrechende Marke Flonq auf den Markt gebracht, die sich darauf konzentriert, Innovationen bei alternativen Rauchsystemen voranzutreiben. Die Produktlinie von Flonq umfasst fünf Vaping-Geräte und wurde bereits in 12 ausländischen Märkten eingeführt.

