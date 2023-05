„Stolz auf Wien“: Weitere 5,3 Mio. Euro für Wiener Firmen sichern über 150 Arbeitsplätze

Noch bis Herbst 2023 gibt es Budget für Wiener Unternehmer

Wien (OTS) - Seit 2020 unterstützt die Initiative „Stolz auf Wien“ Unternehmen in Wien, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Schwierigkeiten geraten sind. In Zeiten der Pandemie wurde den Unternehmen durch den Teileinstieg der Stadt rasch neue Liquidität zur Verfügung gestellt. Seit Beginn des Projekts wurden rund 22,7 Mio. Euro in insgesamt 44 Unternehmen investiert und damit 969 Arbeitsplätze gesichert.

Da der Druck aufgrund der allgemeinen Teuerung hochbleibt, wurde „Stolz auf Wien“ im Vorjahr verlängert. “Die Pandemie ist im Großen und Ganzen überstanden, die Unternehmen kämpfen aber mit hohen Energiekosten und der Inflation. Wir unterstützen mit zielgerichteten Maßnahmen, wie etwa der Verlängerung von Stolz auf Wien bis Herbst 2023 oder der neuen Energiesparförderung der Wirtschaftsagentur für Wiener Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mitarbeiter*innen“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Acht Neuzugänge bei der „Stolz auf Wien“-Familie

In den letzten Runden seit Herbst 2022 kamen acht Wiener Unternehmen neu zur Initiative „Stolz auf Wien“ dazu. In sie wurden rund 5,3 Mio. Euro investiert und 153 Arbeitsplätze gesichert. Die abgeschlossenen Beteiligungen umfassen die verschiedensten Branchen wie Feinkost, Filmproduktion, Aus- und Weiterbildung sowie Sicherheitstechnik und Softwareentwicklung.

Die speziell auf Gastronomie und Hotellerie ausgerichtete Initiative 'Stolz auf Wien II' hat dank der Unterstützung der Investoren ihr Budget erhöht. Zwei Neuzugänge in dieser Initiative sind die Roberto American Bar und die Da Tommaso Betriebs GmbH. Derzeit befinden sich zwei Unternehmen in Detailbewertung, eines vor Vertragsunterzeichnung und mit vier weiteren wurden Erstgespräche geführt.

Alle „Stolz auf Wien“-Unternehmen

1. Adamol Mineralölhandelsgesellschaft m.b.H.

2. compact-electric GmbH

3. Vestibül RestaurantbetriebsgesmbH

4. 3B infra infrastruktur management systeme GmbH

5. Berger&Lohn Restaurant GmbH

6. Gentletent GmbH

7. CIRO GmbH

8. myClubs GmbH, Branche IT und Softwareentwicklung (Online-Marktplatz im

Sport- und Fitnessbereich)

9. Frey Wille GmbH & Co. KG

10. Josel & Sauer GmbH „Der Wiener“

11. Andys coworking company GmbH

12. MediaTest Research GmbH

13. Wienerwald Restaurants-Gesellschaft mbH

14. NOW CONSULTIANS GmbH & Co. KG

15. Helioz GmbH Wasseraufbereitung/CO2 Kompensation

16. Luxlift Handels GmbH

17. Edtmayer Systemtechnik GmbH

18. Gragger & Cie GmbH, Bäckerei

19. Schiebel Antriebstechnik GmbH, Technologie Unternehmen

20. Mode

21. Habibi&Hawara österr. und orientalische Küche

22. Breddys GmbH ökologische Modeerzeugung und Vertrieb

23. Pörner Bau GmbH

24. Conbrain Solutions GmbH: Künstliche Intelligenz

25. pre tv GmbH: Film- und Videoproduktion

26. kiddo GmbH

27. Rene Otto Knor GmbH

28. Feinkost Wagner



SAWII (Genussrecht):

1. Palladion Event Location BetriebsgmbH

2. Barbaro Gesellschaft m.b.H. mit der Trattoria Martinelli

3. Bensch GmbH (Restaurant Buxbaum)

4. Coinberg - Cafe Ritter - GmbH

5. Tschauner Bühne GmbH

6. Grand Cafe am Alsergrund (GCAA Gastro GmbH)

7. Culinarius Digital GmbH

8. Cater-Carlo Catering GmbH

9. NG-Gastro GesmbH mit dem Café Edison

10. Danube Waterfront GmbH

11. Time-Busters GmbH, Freizeitdienstleister (Escape Room)

12. Arezu, Modern Persian Cuisine

13. Benedict en Vogue GmbH - Cafe Aumann

14. Sattlerei GmbH Restaurant mit junger österr. Küche

15. Roberto American Bar GmbH

16. Da Tommaso Betriebs GmbH

Alle Informationen zum Projekt „Stolz auf Wien“ und „Stolz auf Wien II“ gibt es auf: www.stolz-auf-wien.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roberta „Louis“ Kraft

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

Telefon: +43 1 4000 81211

roberta.kraft @ wien.gv.at



Mag. Katharina Kula

„Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH

Medien und Kommunikation

Mobil: +43 676 3859455