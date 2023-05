„Klassik Cool!“ für Kinder im Bezirksmuseum Floridsdorf

Bohnenranke-Geschichte am 13.5. (10.00 Uhr): 0660/581 33 96

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „grossundklein“ lädt am Samstag, 13. Mai, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Klassik Cool!“ zu einem „Mitmach-Konzert“ ein. Gedacht ist das Programm „Hans und die Bohnenranke“ für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Das Publikum hört im Festsaal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) eine fesselnde Geschichte rund um eine wundersame Pflanze, Zaubersprüche, Schlösser, Eier aus Gold und „magische“ Bohnen. Kindgerechte Erzählungen sowie speziell auf den Nachwuchs abgestimmte klassische Werke werden mit spielerischen Elementen, vereinten Gesängen und klingenden Rätseln verquickt. Mit Violine und Gitarre umrahmen routinierte Musiker*innen die packenden Schilderungen. Beginn ist um 10.00 Uhr („Bastel-Stube“) und um 10.30 Uhr fängt der rund 45 Minuten lange melodische Teil an. Karten: 12 Euro pro Person. Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0660/581 33 96. Informationen und Anmeldungen per E-Mail: office@grossundklein.info.

Kultur-Termine für Jung und Alt im Saal des Museums im „Mautner Schlössl“ koordiniert der ehrenamtlich tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister. Die nächsten Aktivitäten gibt der Bezirkshistoriker gerne unter der Rufnummer 0664/55 66 973 bekannt. Wissenswertes über den regulären Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, befristete Präsentationen, Dauer-Ausstellung, u.a.) bringen Interessierte via E-Mail in Erfahrung: bm1210@bezirksmuseum.at.

