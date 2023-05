Aktivitäten in der meinkaufstadt Wien im Juni 2023

Wo tut sich was in Wien? Nähere Infos auf www.meinkaufstadt.wien

Wien (OTS) - Wien bietet vieles: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. Die neue Dachmarke "meinkaufstadt Wien" ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger. Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken - die durch nichts zu ersetzen sind - zu erleben.

Wiener Betriebe bieten neben der Nahversorgung zahlreiche Gelegenheiten, um Menschen zu treffen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten. Diese Veranstaltungen finden im Juni statt:

Aktion des Baustellenmarketings der Wirtschaftskammer Wien

22.06. Verteilaktion rund um die U-Bahn-Baustellen

Von 13 bis 17 Uhr erhalten alle Passanten erfrischende Kaugummis im Baustellenbereich und in den Geschäften entlang der U2xU5-Baustellentrassen im Bereich Matzleinsdorfer Platz, Bacherplatz, Pilgramgasse, Kirchengasse, Josefstädter Straße und Frankhplatz - solange der Vorrat reicht.

4. Bezirk

Einkaufserlebnis Freihausviertel



29.06. - 01.07. Freihausviertelfest

Das legendäre und in ganz Wien bekannte Freihausviertelfest findet von Donnerstag, 17 Uhr, bis Samstag, 23 Uhr, statt. Es werden heuer wieder bis zu 20.000 Besucher erwartet.

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität. Unbedingt probieren sollte man auch die im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig. Die Termine im Juni: 01.06 + 08.06. + 15.06. 22.06. + 29.06.

02.06. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz zwischen 9 und 17 Uhr nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt bietet für jeden etwas: Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes.

6. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Gumpendorf



01.06. Guerilla Gumpendorf X Creative District

Mit "Guerilla Gumpendorf" machen die Unternehmer in und rund um die Gumpendorfer Straße von 15 bis 20 Uhr auch heuer wieder auf die Kreativität ihres Grätzls aufmerksam. Los geht es um 14.45 Uhr im Not Another Concept Store (Gumpendorfer Straße 36) mit der Präsentation des "Creative District Guide", der über 70 Shops der Gumpendorfer Straße und Umgebung enthält.

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 14 bis 20 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. "DER Neubaumarkt" steht für D wie Direktvermarktung, E wie Ehrlich produziert und R wie von Regionalen Anbietern. Hier können Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, uvm. Bei der Auswahl der Anbieter wurde auf Bio-Zertifizierung und möglichst ressourcenschonende Verpackungen der Waren geachtet. Die Termine im Juni: 07.06. + 14.06. +21.06 + 28.06.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße



Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im Juni: 02.06. + 09.06. + 16.06. + 23.06. + 30.06.



Interessensgemeinschaft Kaufleute Josefstadt

29.06. Weltreise der Musik

Musik liegt in der Josefstädter Luft. Viele Unternehmen der Josefstadt laden an diesem Tag von 18 bis 21 Uhr zur "Weltreise der Musik" in ihre Geschäfte ein.

9. Bezirk

IG Servitenviertel



21.06. Fête de la Musique

Die IG Servitenviertel veranstaltet gemeinsam mit dem Club du Mardi von 17 bis 22 Uhr die Fête de la Musique – das traditionelle Fest der Straßenmusik. An drei Spielorten in der Servitengasse und am Servitenplatz werden Chanson, Flamenco, Jazz Manouche bis Soul u.v.m. geboten.

13. Bezirk

Verein der Lainzer Kaufleute



30.06. La Notte Italiana

Das Sommerfest der Lainzer Kaufleute findet von 17 bis 24 Uhr unter dem Motto "La Notte Italiana" in der Osteria Piccolino, Lainzerstraße 80, statt. Am Programm stehen Live-Musik mit DJ Rolf und Harry Gartler - Aperol Ape. Kulinarisch werden mediterrane Spezialitäten und Erdbeer-Bowle geboten.

15. Bezirk

IG Kaufleute der Reindorfgasse

23.06. - 24.06. Summer Time in Rudolfsheim

Mit einem Urlaubs-Opening für Jung und Alt läuten die Unternehmen der Reindorfgasse den Ferienbeginn am Kirchenplatz ein. In Strandstühlen sitzend, an einem Cocktail schlürfend, darf (bei strahlendem Sonnenschein) Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür entstehen.

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.06.: AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

23. Bezirk

Geschäftsleute von Mauer



02.06. Bunte Serenade in Mauer

Kunst & Kulinarik & Einkaufen & Flanieren - die Geschäftsleute von Mauer laden von 17 bis 21 Uhr zu einer bunten Serenade mit Musik, Mitmachworkshops, Kinderschminken, kulinarischen Köstlichkeiten und vielem mehr.



Änderungen vorbehalten!



Mehr Infos unter meinkaufstadt.wien

