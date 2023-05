Ex-Lobbyist Hochegger bei ServusTV: „Habe Novomatic einen Plan geschrieben, wie sie die Republik übernehmen kann.“

Außerdem: „Ich weiß, wie es im Gefängnis ist, daher blicke ich dem nicht mit Sorge entgegen.“ Das Zitate-Service zum gestrigen „Talk im Hangar-7“.

Salzburg/Wals (OTS) - In einer hochkarätig besetzten Runde hat sich der gestrige „Talk im Hangar-7“ bei ServusTV der Frage „Korrupt, verhabert, vernadert: Was bleibt vom Ibiza-Skandal?“ gewidmet. Dazu hat u.a. der verurteilte Ex-Lobbyist Peter Hochegger gesprochen, der auch Neues wissen ließ. So meinte er etwa zu seiner Rolle hinter der HC Strache-Aussage „Novomatic zahlt alle“: „Ich habe der Novomatic einen Plan geschrieben, wie sie die Republik übernehmen kann und dieser Plan wurde mit HC Strache umgesetzt.“ Zudem sieht er einen möglichen erneuten Haftantritt recht nüchtern: „Ich weiß, wie es im Gefängnis ist, daher blicke ich dem nicht mit Sorge entgegen.“ Auf die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte, lässt Hochegger ebenso tief blicken: „Mir ging es damals um den Erfolg, bei meinen Kunden gut dazustehen, wurde gierig und habe die Grenzen, die ich überschritten habe, nicht mehr gesehen.“

Auch zeigt er anhand eines konkreten Beispiels der Telekom, wie Einflussnahmen stattgefunden haben: „Die Telekom hat jedes Jahr eine Million Euro budgetiert für Verträge oder Aufträge, die sie nicht in ihren normalen Buchhaltungen haben wollten. So wollte die Telekom etwa einmal, das ein bestimmter Richter in einer Kommission etabliert wird. Meine Aufgabe war, die Politik zu überzeugen, dass das stattfindet, dazu hatte ich einen Abgeordneten, der wiederum die Ministerin überzeugt hat und dafür hab ich 250.000 Euro Honorar bekommen und 70.000 Euro der Abgeordnete. Für eine Arbeit von ein paar Tagen.“

Neben Peter Hochegger waren auch Johann Pauer, der ehemalige Anwalt von Heinz-Christian Strache, der Anti-Korruptionsexperte Martin Kreutner, der Politikberater Christoph Pöchinger sowie die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Corinna Milborn in der Diskussionsrunde vertreten und boten spannende Einblicke in die österreichische Politik, aber auch in das Strafrecht, das in einhelliger Meinung in vielerlei Hinsicht reformiert gehört.



