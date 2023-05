ATV-Frage der Woche: Keine Partei überzeugt mit Konzepten gegen Teuerung

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen: "Welche Partei hat die besten Konzepte gegen die Teuerung?"

40 Prozent der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, finden, dass keine in Österreich vertretene Partei mit Konzepten gegen die Teuerung und die steigenden Preise überzeugt.

17 Prozent der Befragten meinen, dass die SPÖ die besten Lösungen gegen die Teuerung hat, 14 Prozent sehen die FPÖ in dieser Frage vorne. Die Regierungsparteien können die Bevölkerung mit ihren Konzepten gegen die Teuerung nicht überzeugen: 6 Prozent meinen, dass die ÖVP im Kampf gegen die Teuerung führend ist. Nur 3 Prozent trauen den Grünen die besten Konzepte gegen die Preissteigerungen zu.

Meinungsforscher Peter Hajek: "Auffallend ist, dass die SPÖ bei einem ihrer Kernthemen nur mehr partiell punkten kann und die FPÖ in die ehemalige rote Domäne einzubrechen droht."

