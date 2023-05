Modul University Vienna feiert ihr 15-jähriges Bestehen und setzt ihren Internationalisierungskurs fort

Wien (OTS) - Die Modul University Vienna am Wiener Kahlenberg feierte am letzten Wochenende in den Sofiensälen in Wien ihr 15-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde nicht nur auf das Erreichte zurückgeblickt, sondern auch bekannt gegeben, dass sich die Universität auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten will. Unter anderem wird ein verstärkter Fokus auf Internationalisierung und entsprechende Kooperationen gesetzt. Der erste Schritt in diese Richtung wurde bereits getätigt: Der bisherige Mehrheitseigentümer Talents Squared Limited hat dem Verkauf seiner Anteile an das Mathias Corvinus Collegium (MCC) zugestimmt. Mit MCC wird ab sofort ein starker Partner die Weiterentwicklung der Universität auf Eigentümerseite mittragen. MCC überzeugt durch seine Expertise im internationalen Bildungssektor sowie durch ein exzellentes Netzwerk, in dem renommierte Professorinnen und Professoren von internationalen Hochschulen, wie zum Beispiel von der University of Notre Dame, der Columbia University und der London School of Economics vertreten sind.



Gemeinsam mit MCC und einem Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll erarbeitet werden, wie das Forschungs- und Bildungsprofil der Modul University Vienna weiter gestärkt und den Anforderungen der Zukunft gerecht werden kann, wie Rektor Karl Wöber erklärt: „Um sicherzustellen, dass wir unseren Studierenden künftig ein noch breiteres und vielfältigeres Bildungsangebot bieten können, wollen wir unser akademisches Portfolio erweitern und neue Bereiche in Forschung und Lehre erschließen. Mit einer Gruppe von sehr renommierten Professorinnen und Professoren werden wir uns an international führenden Universitäten orientieren und die Modul University Vienna in Zukunft noch erfolgreicher positionieren.“



Die Entwicklung der seit 15 Jahren bestehenden Universität spricht für sich. Gegründet als tourismusspezifische Privatuniversität, wurde das Portfolio an akademischen Programmen über die Jahre kontinuierlich ausgebaut. Heute ist die Modul University Vienna eine international anerkannte Privatuniversität mit vielseitigen Studienprogrammen auf Bachelor-, Master-, und Doktoratsniveau. Wurden im Jahr 2007 noch drei Studiengänge für rund 80 Studierende angeboten, sind es heute bereits 11 Studiengänge in den Bereichen Internationales Management, Nachhaltige Entwicklung, Applied Data Science, Tourismus und Service Management für 1.100 Studierende in Wien und Nanjing (China).



Schon seit der Gründung der Modul University Vienna war es ein strategisches Kernziel, Verbindungen nicht nur innerhalb Österreichs zu knüpfen, sondern auch enge Beziehungen zu internationalen Universitäten zu pflegen. So werden aktuell 20 Austauschprogramme für Studierende mit Partneruniversitäten in aller Welt angeboten und internationale Forschungskooperationen forciert.



Die Modul University Vienna zählt Wissen, Kreativität, Innovation, persönliche Integrität, gegenseitigen Respekt, Verantwortung und Stewardship zu ihren Grundwerten. Diese bilden das Fundament für das Bildungsangebot der Privatuniversität und sind einer der vielen Gründe für den Einstieg des Mathias Corvinus Collegiums als Partner und neuer Eigentümer. „Die Modul University Vienna ist bekannt für die Qualität ihrer Studienprogramme, die hohe Zufriedenheit der Studierenden, die methodische Kompetenz ihrer Lehrenden sowie für das konsequente Bekenntnis zu Innovation, Internationalität und Nachhaltigkeit. Unser Anliegen ist es, auf genau jenen Werten aufzubauen und diese auch an die künftigen Studierenden zu vermitteln”, so Zoltán Szalai, Generaldirektor des MCC.



Über die Modul University Vienna

Die Modul University Vienna ist eine internationale Privatuniversität mit Sitz am Kahlenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk. Seit 2007 konzentriert sie sich auf das Angebot und die Weiterentwicklung von zeitgemäßen Bachelor-, Master- und Doktorats-Studienprogrammen in englischer Sprache. Zu den angebotenen Studienrichtungen zählen insbesondere die Bereiche Internationales Management, Entrepreneurship & Leadership, neue Medientechnologien, Data Science, nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus und Hospitality Management. Diese werden aktuell von 1.100 Studierenden aus mehr als 80 verschiedenen Ländern besucht.



Über das Mathias Corvinus Collegium

Das 1996 gegründete Mathias Corvinus Collegium (MCC) ist das größte multidisziplinäre Fachkollegium Ungarns, welches kostenfreie und für die ganze Gesellschaft nützliche außercurriculare Bildungsmöglichkeiten für besonders begabte Schüler ab dem 10. Lebensjahr, Studenten und Akademiker anbietet. Das MCC ist in den letzten 25 Jahren zu einer angesehenen interdisziplinären Denkfabrik in der ungarischen und europäischen Wissenschaftslandschaft geworden, die mit seinen mannigfaltigen Veranstaltungen, Publikationen und Forschungen zur Förderung des öffentlichen Dialogs beitragen möchte. Im MCC lernen zurzeit über 7.000 Schüler/innen und Studenten/innen, Bildungszentren gibt es 14 in Ungarn, neun in Siebenbürgen und in der Karpatenukraine sowie eines in Brüssel.

