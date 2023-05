Volkshilfe hilft armutsgefährdeten Familien und Kindern direkt

Bregenz (OTS) - Die Volkshilfe unterstützt mit IKEA armutsgefährdete Kinder in Österreich.

Die Soforthilfe zur Wohnraumänderung und Wohnraumausstattung kann bei der Volkshilfe Vorarlberg am 17. Mai 2023 bei der Beratungsstelle der Volkshilfe in Bregenz beantragt werden. Damit sollen armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Kindern dieselben Chancen erhalten, wie Kinder aus finanziell besser gestellten Familien. Ziel dieser Aktion ist es, dass sich Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern in ihren Rückzugsorten in Wohnungen oder Häusern bzw. ihren Kinderzimmern wohlfühlen können und auch beim Einkauf selbst mitbestimmen können, wie dieser Raum gestaltet wird.

Um die Teuerung abzufedern, wird die Volkshilfe Vorarlberg in Kürze eine weitere Aktion starten zur direkten und unkomplizierten finanziellen Unterstützung von armutsgefährdeten Familien in Vorarlberg.

