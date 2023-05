Der Tag der Pflege und Betreuung in den Häusern zum Leben und PensionistInnenklubs

Der Tag der Pflege am 12. Mai ist ein guter Anlass, allen Mitarbeiter*innen der Häuser zum Leben und der PensionistInnenklubs herzlich danke zu sagen!

Wien (OTS) - „Nur danke sagen ist uns aber zu wenig“, meint Mag.a Karin Schweinegger, Bereichsleiterin Human Resources der 30 Häuser zum Leben und 150 PensionistInnenklubs für die Stadt Wien des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP): „Unsere Mitarbeiter*innen sind das Herz unserer Organisation und sind uns sehr wichtig. Wir tun viel dafür, Arbeitswelten zu gestalten, in denen unsere Kolleg*innen den Raum finden, den sie brauchen, um ihren Job gut und mit dieser Leidenschaft, die das KWP auszeichnet, zu machen.“ In den Häusern zum Leben und den PensionistInnenklubs arbeiten mehr als 5.000 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und Zivildiener.

Die Arbeitsbedingungen werden laufend verbessert

Klar ist auch, dass man die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter*innen in einem fortlaufenden Prozess weiterentwickeln und attraktivieren will: „Wir laden unsere Kolleg*innen daher immer wieder ein, diese Arbeitswelten aktiv mitzugestalten. Sei es durch Gesundheitsbefragungen und daraus abgeleitete Maßnahmen für gesunde Arbeitswelten oder durch Partizipationsprozesse wie Workshops. Wir suchen gemeinsam Wege, unsere Organisation für bestehende und künftige Mitarbeiter*innen mit Leben, Achtsamkeit und Herzlichkeit zu füllen“, sagt Karin Schweinegger. Benefits (z.B. mitarbeiter*innenfreundliche Dienstplangestaltung, flexible Arbeitszeit-Modelle, Unterstützung von Aufstiegsperspektiven, geteilte Führungskraft-Möglichkeit u.v.m.) werden laufend verbessert und erweitert. Zahlreiche Auszeichnungen wie etwa TOP-Lehrbetrieb, HR-Award, Familienfreundlicher Arbeitgeber u.v.m. sind eine deutliche Bestätigung der laufenden Maßnahmen und gleichzeitig ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen.

Mitgestaltung an der Pflegeversorgung von morgen

Zur Versorgungssicherheit des Pflege- und Betreuungsbereichs tragen die Häuser und Klubs auch bei, indem sie jährlich über 1.000 Praktikumsplätze anbieten. Die Auszubildenden erwerben so in einem hochprofessionellen Setting praktische Kenntnisse und Fähigkeiten. Darüber hinaus sammeln sie konkrete Erfahrungen im Alltag in den verschiedensten Gesundheits- und Sozialberufen.

Der schönste Dank ist die hohe Kund*innen-Zufriedenheit

Dass man am richtigen Weg ist, leitet der Geschäftsführer des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, Mag. Christian Hennefeind, nicht zuletzt von einer aktuellen Umfrage ab: „Bei der letzten durchgeführten Befragung unserer Bewohner*innen zeigt sich, dass die Gesamtzufriedenheit sehr hoch ist. 97% gaben an, dass sie sich bei uns sehr wohl oder wohl fühlen und uns weiterempfehlen würden. Wir sind stolz auf die tolle Arbeit unserer Mitarbeiter*innen und sie alle verdienen für ihre tägliche Leistung die höchste Anerkennung!“

Der Sozial- und Gesundheitsstadtrat und Präsident des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, Peter Hacker ist stolz auf die Häuser zum Leben und die PensionistInnenklubs: „Die hohe Lebensqualität für Senior*innen in Wien ist auch den Häusern zum Leben und den Klubs zu verdanken – mit den neuen Demenz-Angeboten im Haus Döbling und dem Klub+ in Penzing haben wir das erst kürzlich wieder bewiesen. Ich danke den Pfleger*innen und Betreuer*innen und allen Mitarbeiteri*nnen für ihre professionelle und hoch engagierte Tätigkeit.“

Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) ist ein gemeinnütziger, privatrechtlicher Fonds der Stadt Wien. Er betreibt in Wien die 30 Häuser zum Leben, die rund 8.500 älteren Menschen ein Zuhause bieten. Dazu kommen die 150 PensionistInnenklubs für die Stadt Wien mit etwa 20.000 eingeschriebenen Klubmitgliedern. Damit ist das KWP österreichweit der größte Anbieter in der Senior*innenbetreuung.

Flohmarkt im Haus Döbling

Hierbei haben Interessierte die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre die Umgebung sowie die öffentlich zugänglichen Bereiche und das Personal des Hauses Döbling kennenzulernen, sich Info-Material zu holen und vielleicht ein nettes Flohmarkt-Schnäppchen zu ergattern. Für Erfrischungen und Snacks wird gesorgt!

Datum: 02.06.2023, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Grinzinger Allee 26, 1190 Wien, Österreich

Url: https://kwp.at/haeuser/haus-doebling/

Arbeiten in den Häusern zum Leben und den PensionistInnenklubs Erfahren Sie alles über die Karriere-Möglichkeiten im KWP Pflege, Betreuung, Medizin, der Gastronomie, Technik, Verwaltung

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung Marketing & Kommunikation

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Seegasse 9, 1090 Wien



Tel.: +43 1 313 99 170231

E-Mail: mk @ kwp.at