Dahua ESG-Bericht 2022: Förderung von Nachhaltigkeit mit digitaler Intelligenz

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Dahua Technology, ein weltweit führender videobasierter Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat vor kurzem seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2022 veröffentlicht, der die Maßnahmen von Dahua für eine nachhaltige Entwicklung und die kontinuierlichen Bemühungen um den Aufbau einer grüneren und sichereren digitalen Welt aufzeigt.

Transparentes ESG Management

Mit einer umfassenden ESG-Managementstruktur hält Dahua durch transparentes ESG Management aktiv seine soziale Verantwortung des Unternehmens ein. Es integriert kontinuierlich die ESG-Philosophien von Dahua in das Business Management, verbessert die ESG-Managementfähigkeiten des Unternehmens umfassend und fördert seine nachhaltige Entwicklung.

Nachhaltigkeit fördern und Biodiversität schützen

Dahua setzt sich dafür ein, herausragende Technologien und Dienstleistungen in jeder Ecke der Welt bereitzustellen und nutzt digitale Intelligenz, um Nachhaltigkeit und Schutz der biologischen Vielfalt zu fördern. Die intelligenten Überwachungslösungen von Dahua wurden unter anderem bei der wissenschaftlichen Erforschung der Flora und Fauna in der Antarktis, beim Schutz des Feuchtgebiets-Ökosystems im Jangtse-Fluss und bei der Frühwarnung vor Waldbränden eingesetzt.

Bauen Sie eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme Community auf

Green Products

Dahua wendet saubere Technologie auf seine umweltfreundlichen und innovativen Produkte an, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Zum Beispiel: Der Integrated Solar Panels mit PTZ/Mini PTZ Camera kann bis zu 350-500 kWh pro 10.000 Einheiten sparen; die Smart Lighting Solution und die intelligente Klimaanlage reduzieren den Energieverbrauch um 20 % bzw. 30 %.

Green Packaging

Die neuen nachhaltigen Verpackungen von Dahua wurden aus umweltfreundlichen Materialien entwickelt, was seine Wiederverwendungsrate um 30 % erhöht. Kunststoffe in der Produktverpackung werden um 9 % reduziert, was auch 75 Tonnen Einwegkunststoffe reduziert. Es verringert die Verwendung von Verpackungsmaterialien um 40 % und verringert die Verwendung von Pappe um rund 12,5 Tonnen pro 1 Millionen Produkte.

Grüner Betrieb

Eine Green Product Management Platform wird verwendet, um den gesamten Produktlebenszyklus abzudecken. Es wurden über 8.000 RoHS-Berichte aktualisiert (2022 insgesamt 30.000). Die Erfassungsrate der REACH-Meldungen für verschiedene Materialtypen erreichte 100 %.

Green Manufacturing

Dahua richtete ein spezielles Produktionsteam für Energieeinsparung, Reduzierung der Umweltverschmutzung und Effizienzsteigerung ein. Das verbesserte intelligente Stromsystem des Dahua Park spart bis zu 1,389.800 kWh pro Jahr. Die neu aufgerüstete Klimaanlage spart jährlich bis zu 6.000 Tonnen Wasser. Darüber hinaus wurden mehrere Photovoltaikkraftwerke eingesetzt, um saubere Energie zu erzeugen und dabei zu helfen, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Kontinuierliche Entwicklung und konformer Betrieb

Dahua hat 5 große FuE-Zentren auf der ganzen Welt und 6 regionale Entwicklungszentren im Inland eingerichtet und wird auch im Jahr 2022 hohe FuE-Investitionen tätigen. Sie LEAD erstellte 22 Normen und erhielt 53 Marken und 1,405 neue Patente und Software-Urheberrechte (insgesamt 4,979). Darüber hinaus wurde ein Ausschuss für ethische Compliance und Management gegründet, der die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens auf hohem Niveau und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet.

Mitarbeiterwachstum

Mit mehr als 23.000 Mitarbeitern weltweit legt Dahua großen Wert auf das Wohlbefinden und das Karrierewachstum seiner Mitarbeiter. In der neuen Dahua-Zentrale wurde ein brandneuer Kindergarten eingerichtet, der den kleinen Kindern von Dahua-Mitarbeitern eine Kinderbetreuung bietet. In 2022 investierte Dahua rund CNY 4.947 Millionen für Mitarbeiterschulungen (96 %-Abdeckung) und erzielte damit eine Lernleistung von 571.000 Personenstunden (insgesamt 600.000 Stunden).

Kollaborativ & Win-win Ecosystem

Dahua ist bestrebt, starke Allianzen mit seinen Partnern aufzubauen und hat im vergangenen Jahr mehr als 5.600 Händlerschulungen und mehr als 80.000 Übersee-Schulungen durchgeführt. Es erreichte 100 %-Unterzeichnungsrate bei der „neuen konfliktfreien Mineralien" für Lieferanten und 95,75 %-Abdeckung neuer Anbieter, die auf Umweltkriterien geprüft wurden.

Globales öffentliches Wohlergehen

Dahua unterstützt aktiv die nachhaltige Entwicklung von Mensch und Natur durch seine Tech-for-Good-Initiativen, indem es Bildungs- und Sozialorganisationen auf globaler Ebene finanziell und mit digitaler Ausrüstung unterstützt und den Gemeinden, in denen es tätig ist, ständig positive Impulse gibt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074635/appolinary_kalashnikova_WYGhTLym344_unsplash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahua-esg-bericht-2022-forderung-von-nachhaltigkeit-mit-digitaler-intelligenz-301822299.html

Rückfragen & Kontakt:

xu_shuyi @ dahuatech.com