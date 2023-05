AVISO – 15. Mai 2023: Medienaktion der Fortschrittskoalition in Solidarität mit den Protestierenden im Iran

Gemeinsam mit Vertreter:innen der iranischen Community setzen der SPÖ-Rathausklub und NEOS Wien ein klares Zeichen für Solidarität mit den Protestierenden in Iran.

Wien (OTS/SPW-K) - Die Medienvertreter:innen sind herzlich zur Medienaktion eingeladen, die ein klares Zeichen für Solidarität mit den Protestierenden in Iran setzt. Die Wahl des Datums fällt dabei bewusst auf dem 15. Mai: einen Tag vor dem internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens. Shoura Hashemi, Wiener Diplomatin, Marina Hanke, SP-Gemeinderätin und stellv. Ausschussvorsitzende EU und Internationales und NEOS-Integrations- und Frauensprecherin Dolores Bakos versammeln sich gemeinsam mit Vertreter:innen der iranischen Community auf dem Wiener Platz der Menschenrechte, um ihre Forderungen an den iranischen Botschafter und die Bundesregierung zu übermitteln.

Hintergrund

Mehrere Abgeordnete des Wiener Landtags haben Anfang des Jahres politische Patenschaften für politische Gefangene in Iran übernommen und dem iranischen Botschafter in Wien mehrere Schreiben übermittelt mit der Forderung, die Hinrichtungen zu stoppen. Bisher gab es keinerlei Rückmeldungen seitens der iranischen Botschaft. Außerdem wurde in der Wiener Gemeinderatssitzung im Oktober ein Resolutionsantrag einstimmig beschlossen, der die gewaltsame Niederschlagung von Frauenrechten im Iran verurteilt und die Unterstützung für die Demokratie- und Freiheitsbewegung im Iran ausdrückt.



Auf einem Blick

Medienaktion der Fortschrittskoalition in Solidarität mit den Protesten im Iran

Sprecherinnen: Shoura Hashemi, Wiener Diplomatin, Marina Hanke, SPÖ-Gemeinderätin und stellv. Ausschussvorsitzende EU und Internationales, Dolores Bakos, NEOS-Integrations- und Frauensprecherin

Datum: 15.05.2023, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Str. 1, 1070 Wien



