IMCD South East Europe eröffnet ein neues Coatings & Construction Labor in Österreich

Wien (OTS) - IMCD, ein führender weltweiter Distributionspartner und Anbieter von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen mit Hauptsitz in Wien für Südosteuropa, hat die Eröffnung eines neuen Coatings & Construction-Labors in Wien bekanntgegeben. Mit einer Fokussierung auf Dekorfarben und Industriebeschichtungen wird das Labor Partner*innen in der Region unterstützen und gemeinsam werden Formulierungen unter der Berücksichtigung aktueller Markttrends entwickelt werden.

Neben der Funktion als Labor wird die Einrichtung auch als Trainingscenter für Kund*innen und Mitarbeiter*innen fungieren. Das Labor ist ausgestattet mit einem analytischen Bereich, sowie auch einem Testbereich und einer Spritzkabine zur Anwendung fertiger Formulierungen.

Johann Milchram, der Managing Director von IMCD SEE betont, wie wichtig es ist, Kund*innen bei der Entwicklung neuer Formulierungen zu unterstützen. Er sagt: “Unser Fokus liegt darauf, gemeinsam nachhaltige und innovative Lösungen, die den lokalen Trends auf dem Markt entsprechen, zu entwickeln. Erste Projekte mit neuen Formulierungen zeigen bereits, dass das neue Labor einen großen Wert für unsere Partner*innen in der südosteuropäischen Region bringt. Mit einem internationalen Netzwerk von 14 Laboren und dem intensiven Austausch von Know-how zwischen unseren Expert*innen können wir optimale Unterstützung bei der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen anbieten.“

Das Labor wurde am 19. April 2023 in Markt Allhau, Österreich, offiziell eingeweiht. Mehr als 30 Kund*innen aus fünf verschiedenen Ländern nahmen an der feierlichen Laboreröffnung teil. Piet van der Slikke, der IMCD Chief Executive Officer; Frank Schneider, der Business Group Director Coatings & Construction und ein Mitglied des IMCD Group Executive Committee; sowie Jerome Bollard, der Technical Director Coatings & Construction waren zu der Feier angereist.

Um mehr über das Labor zu erfahren, klicken Sie hier: Webseite Coatings & Construction Labor

