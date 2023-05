FPÖ – Belakowitsch zum Tag der Pflege: „ÖVP und Grüne müssen nun rasch dem Pflegenotstand in Österreich den Kampf ansagen!“

„Mit dem Hereinholen von 24-Stunden-Betreuern aus dem Ausland wird das Problem nicht gelöst werden können - Deutsch-Pflicht für Pflegekräfte notwendig“

Wien (OTS) - „Wir haben in Österreich viel zu wenige Fachkräften in der Pflege und bei der Betreuung von Menschen mit Behinderungen. ÖVP und Grüne müssen nun rasch diesem Pflegenotstand den Kampf ansagen. Das Berufsbild der Pflege muss besonders für junge Menschen einfach attraktiver gestaltet werden, auch in Form einer ordentlichen Bezahlung. Überhaupt muss das Image des Pflegeberufs deutlich verbessert werden“, forderte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch anlässlich des morgigen Internationalen Tags der Pflege. „Es braucht nun einen gemeinsamen Schulterschluss, damit ein tragfähiges Gesamtkonzept ausgearbeitet werden kann, das Bund, Länder und Gemeinden verbindet“, so Belakowitsch weiter.

„Der größte Fehler, der eigentlich in der Vergangenheit noch unter Rot-Schwarz im Pflegebereich nämlich passierte, war, dass die Ausbildung zur Pflegekraft akademisiert wurde. Wir haben aber schon damals vor diesem schwerwiegenden Schritt, der den Pflegenotstand noch weiter verstärken sollte, gewarnt“, betonte Belakowitsch.

Zur Pflegelehre merkte die FPÖ-Sozialsprecherin an, dass die Rahmenbedingungen hoffentlich so gestaltet werden, dass man mit dieser Lehre viele junge Menschen für diesen Beruf begeistern wird können. „Mit dem Hereinholen von 24-Stunden-Betreuern aus dem Ausland, die oftmals nicht einmal der deutschen Sprache mächtig sind und auch keine fundierte Pflege-Ausbildung besitzen, werden wir nämlich das vorherrschende Problem sicher nicht lösen können“, betonte Belakowitsch, die erneut eine Deutsch-Pflicht für Pflegekräfte einforderte.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at