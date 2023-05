Größte Joboffensive seit 225 Jahren: Tausende summende Mitarbeiter ziehen am Merkur Campus in Graz ein

Graz (OTS) - Im Rahmen des Umwelt- und Gesellschaftsprojekts BioBienenApfel wurde gemeinsam mit Mitarbeitern, Schülern, Medienvertretern und dem ehemaligen ÖFB-Teamchef Franco Foda ein neuer Lebensraum für Bienen in der Stadt geschaffen. Damit startet die Merkur Versicherung ihre größte Joboffensive mit Tausenden von neuen summenden Mitarbeitern.

Österreichs traditionsreichste Versicherung engagiert sich seit 2022 als Partner des Umwelt- und Gesellschaftsprojekts BioBienenApfel aktiv für den Erhalt der Artenvielfalt. Um neuen Lebensraum für Bienen in der Stadt zu schaffen, eröffneten am 11. Mai 2023 am Merkur Campus in Graz der Merkur Vorstand, Frutura Geschäftsführer Manfred Hohensinner und Marketingchef Philipp Berkessy ein Bienenhotel in Form des Happy, seit 2020 Logo und Sinnbild für das Wunder Mensch. Bei der Präsentation und gemeinsamen Gestaltung des Bienenhotels mit einer Grazer Schulklasse, Mitarbeitern und Medienvertretern half auch der frühere ÖFB-Teamchef und BioBienenApfel-Botschafter Franco Foda mit.

Das Bienenhotel aus Holz wurde von Nachhaltigkeitskünstler Thomas Zimmermann gestaltet und in der Holzwerkstatt der Initiative Jugend am Werk in der Steiermark produziert. Zusätzlich zum Hotelaufbau und dem Aussähen einer Wildwiese, bei dem sich alle Teilnehmer einbringen konnten, waren auch Victoria Prinz von der Imkerei Vibee und Irmtraud Weis von der Grazer Stadtimkerei zu Gast, um über Bienen und den Schutz ihres Lebensraums aufzuklären.

Bienensummen darf nicht verstummen

„Oft sind es die kleinen Schritte, die große Wirkung haben. Achtsamkeit im Umgang mit unserer Natur und mit Lebewesen wie Bienen hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Zukunft. Das wollen wir auch Kindern und Schülern mit auf den Weg geben und ihr Bewusstsein für Umwelt- und Artenschutz stärken. Das gehört nicht nur zu unseren Aufgaben als Partner des BioBienenApfel-Projekts, sondern auch zu unserer Verantwortung als Versicherung“, erklärt Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie im Internet unter www.merkur.at/presse

