Richter Pharma AG trotzt herausfordernden Rahmenbedingungen und treibt Wachstums- und Investitionskurs kräftig voran

Wels (OTS) - Die Richter Pharma AG hat 2022 trotz der angespannten Kosten- und Lieferkettensituation ihren strategischen Weg konsequent fortgesetzt:

Der Neubau eines Produktions-komplexes zur Verdreifachung der Herstellungskapazitäten in Wels wurde auf Schiene gebracht und mit Jänner 2023 gestartet.





Die Bündelung der gesamten veterinärmedizinischen Produktion in der neuen Tochtergesellschaft VetViva Richter GmbH wurde mit 1. April 2023 erfolgreich umgesetzt.





Auch betriebswirtschaftlich war 2022 für Richter Pharma ein solides Jahr: Der Umsatz stieg auf EUR 682 Mio. Euro.





Die EBITDA-Entwicklung konnte sich den herausfordernden Rahmenbedingungen des Marktes nicht entziehen und sank um 12 % auf EUR 11 Mio.





Die Investitionen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über 550 % auf rund 16 Mio. Euro.





Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Presseinformation.

Über Richter Pharma AG

Die Richter Pharma AG ist ein internationaler Pharmahersteller, -logistiker und Vollgroßhändler mit Hauptsitz in Wels, Oberösterreich. Das Unternehmen agiert in den zwei großen Bereichen „Humanmedizin“ und „Veterinärmedizin“ und konzentriert sich dabei auf vier Geschäftsfelder: das Pre-Wolesaling für nationale und internationale Pharmahersteller, den vollsortierten Pharmahandel von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten für Mensch und Tier und die Produktion von Veterinärarzneimitteln. Das Familienunternehmen beschäftigt 432 Mitarbeiter an 5 Standorten in Österreich.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Weitere Informationen zur Richter Pharma AG Zur Website

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Birgit Schiehauer

Unternehmenskommunikation & Organisationsentwicklung

Mobil +43 (0)664/845 53 16 // Tel. +43 (0)7242/490-210

birgit.schiehauer @ richter-pharma.at // www.richter-pharma.at