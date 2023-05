Drei Paare tanzen im „Dancing Stars“-Finale am 12. Mai in ORF 1 um den Sieg

„Judges Challenge“, Impro-Salsa und für die Top 2 ein Showtanz stehen um 20.15 Uhr auf den Tanzkarten

Wien (OTS) - Morgen entscheidet sich, wer „Dancing Star 2023“ wird! Corinna Kamper & Danilo Campisi, Missy May & Dimitar Stefanin oder Alexander Pointner & Manuela Stöckl – am Freitag, dem 12. Mai 2023, wird sich live um 20.15 Uhr in ORF 1 weisen, wer als Sieger aus der 15. Staffel des beliebten ORF-Tanzevents hervorgeht. Die Finalistinnen und Finalisten müssen im Rahmen der „Judges Challenge“ mit jenem Tanz, den die Fix-Jury – Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker – aus den im Laufe der Staffel bereits absolvierten Tänzen noch einmal sehen möchte, und mit einer Impro-Salsa erneut ihr Bestes geben, bevor um ca. 21.50 Uhr die erste Entscheidung des Abends fällt und das Paar mit den in Summe wenigsten Jury- und Publikumsvotes ausscheidet. Die verbleibenden beiden Tanzpaare präsentieren anschließend ihren Showtanz. Wer von den Top 2 allein durch die Publikumsstimmen zum „Dancing Star 2023“ gekürt wird, entscheidet sich nach der letzten Votingverkündung dieser Staffel. Eröffnet wird die Finalshow mit einem Gruppentanz der Profis. Außerdem steht bei einem Medley auch ein Wiedersehen mit jenen Tanzpaaren, die die Show bereits im Vorfeld verlassen mussten, auf dem Programm. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben nach der „Judges Challenge“ und der Impro-Salsa im ersten Teil des Finales die aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury sowie Gastjurorin Caroline Athanasiadis, die den Titel als amtierender „Dancing Star“ an diesem Abend an ihren Nachfolger bzw. ihre Nachfolgerin weiterreicht. Weitere Informationen zur ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

„Dancing Stars – Das Finale“: Die Showtänze

Anschließend an die erste Entscheidung des Abends buhlen die Top 2 noch ein letztes Mal mit ihrem individuellen Showtanz um die Gunst des Publikums, um die Zuschauer/innen von ihren Qualitäten als „Dancing Star“ zu überzeugen. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung. Jedes Paar hat einen Showtanz vorbereitet. Dieser wird zu sehen sein, wenn die jeweiligen Finalistinnen und Finalisten es unter die Top 2 schaffen.

Paar 01: Corinna Kamper & Danilo Campisi

Der Showtanz von Corinna Kamper und Danilo Campisi dreht sich um die „Super Mario Show“. Corinna Kamper: „Unser Showtanz wird lustig und farbenfroh, es geht um meine Vergangenheit. Wir werden einen Tanz mit Super Mario und Mario Kart haben. Wir kommen mit echten Karts und es wird sechs Charaktere geben. Ich bin Prinzessin Peach, Danilo wird als Italiener natürlich Super Mario sein. Wir wollten etwas, zu dem wir beide einen Bezug haben.“ Und weiter über ihren schönsten „Dancing Stars“-Moment: „Vom Tanzen mit meinem Papa im Ballroom, über das Tanzen für meine verstorbene Freundin oder die ersten Standing Ovations – es gab so viele besondere Momente, ich könnte es nicht an einem festmachen.“

Paar 04: Alexander Pointner & Manuela Stöckl

Alexander Pointner und Manuela Stöckl beleuchten mit ihrem Showtanz die Stationen im Leben des Finalisten. Alexander Pointner: „Unser Showtanz ist ein Auszug aus meinem bewegten Leben. Wir haben ein paar Zeitfenster herausgenommen, z. B. aus meiner Sturm-und-Drang Zeit, als ich immer ein cooler Rocker sein wollte. Auch aus der Zeit, als ich meine Frau angehimmelt habe – wie ganz am Anfang, als es ein Date im Kino gab, sie aber nicht wusste, dass es ein Date sein soll und einen Arbeitskollegen mitgenommen hat.“ Über seinen schönsten „Dancing Stars“-Moment sagt er: „Es hat so viele tolle Erlebnisse gegeben – sehr emotional waren natürlich der ‚Family & Friends‘-Auftritt mit meiner Tochter Paula oder die zehn Punkte von Balázs beim ‚Contemporary Dance‘. Es gab viele Dinge, die ich mir nie zugetraut hätte und ich habe neue Seiten an mir kennengelernt.“

Paar 09: Missy May & Dimitar Stefanin

Missy May und Dimitar Stefanin tanzen ihren Showtanz zu „Tanz der Vampire“. Missy May: „Unser Showtanz hat das Thema ‚Tanz der Vampire‘. Der Hintergrund ist, dass ich seit einer ‚Tanz der Vampire‘-Audition ein Tanztrauma hatte, weil ich dort hochkant aus dem Saal geschmissen worden bin und mir gesagt worden ist, dass ich nicht tanzen kann. Was wir weitergeben möchten, ist, dass es immer Energievampire geben wird. Es geht darum, sich davon zu befreien und gestärkt aus der Situation herauszugehen.“ Und weiter über ihren schönsten „Dancing Stars“-Moment: „Als ich Mitko das erste Mal getroffen habe! Wir haben sofort connected und einander vertraut. Ich glaube, das war unser Geheimnis der letzten Wochen – am Ende des Tages waren wir immer Team Löwenherz.“

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2023 in ORF 1 umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für blinde und sehbehinderte Menschen werden alle Folgen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator daher auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Juliana Kühberger, Sandra Spick, Sebastian Aster, Gregor Waltl und Johannes Karner begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der Audiokommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die live gesprochenen Audiokommentare durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek. Zusätzlich stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„Dancing Stars“-Aktionen auf mein.ORF.at

Die „Dancing Stars“-Fans finden auf mein.ORF.at zahlreiche Mitmach-Aktionen, darunter ein Ticket-Gewinnspiel, bei dem wöchentliche Eintrittskarten für die kommende Show verlost werden, signierte digitale Autogrammkarten der Tanzpaare, Scoreboards zur aktuellen Folge, ein Paare-Spiel zum Mitmachen sowie Sticker und GIFs für WhatsApp, iMessage etc.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at