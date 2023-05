Polizei-Spitzensportlerin Caroline Pilhatsch beendet Schwimmkarriere

Innenminister Gerhard Karner dankt der Polizistin und Spitzensportlerin – Mitglieder des Alumni-Netzwerks treffen einander zum Meinungsaustausch

"Ich danke der großartigen Sportlerin und Vorzeigeathletin, dass sie jahrelang mit ihren sportlichen Erfolgen ein Vorbild für viele Menschen in Österreich und der ganzen Welt war. Athletinnen und Athleten wie sie zeigen, dass die BMI-Spitzensportförderung ein großartiges Erfolgsmodell ist", sagte Innenminister Gerhard Karner bei der Verabschiedung von Caroline Pilhatsch aus dem Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres am 10. Mai 2023 in Wien.

Aushängeschild und Karriere

Karner betonte, Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler seien nicht nur Aushängeschilder für das Innenministerium, sondern auch Werbeträgerinnen und -träger für den vielfältigen Polizeiberuf. "Derzeit sind rund siebzig Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Polizei-Spitzensport-Kader tätig. Diese Zahl wird in den kommenden Tagen um zehn erweitert."

Die Schwimmerin Caroline Pilhatsch gewann unter anderem die Silbermedaille über 50 Meter Rücken bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft 2018 in Hangzhou in China und belegte jeweils die ersten Plätze über 50 Meter Rücken bei der Mare Nostrum-Tour in Monaco 2019 und in Canet-en-Roussillon in Frankreich 2021. Pilhatsch schloss 2022 ihre Polizei-Ausbildung ab und ist der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße zugeteilt.

Alumni-Netzwerk

Die Verabschiedung der Schwimmerin bot den perfekten Anlass für ein Treffen der Mitglieder des Alumni-Clubs, eines Netzwerks ehemaliger Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern des Innenministeriums, das unter der Leitung von Andreas Kofler steht, dem mehrfachen Weltmeister und Olympiasieger im Skispringen. Der Club wurde im März 2020 gegründet, mit dem Ziel, eine Plattform zum Informations-, Ideen- und Erfahrungsaustausch sowie ein Mentoring-Programm zu schaffen, das einen besseren Einstieg in den Polizeiberuf ermöglicht. Dadurch soll neuen Athletinnen und Athleten der Einstieg in den Polizeiberuf erleichtert werden.

