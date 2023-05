8. PRAEVENIRE Gesundheitstage: Wege aus dem Pflege-Armageddon

Die PRAEVENIRE Initiative Pflege und Betreuung 2030 legt am 25. Mai den Finger in die Wunden des angeschlagenen Gesundheitssystems – und zeigt die Lösungen.

Die Politik meint, ein ‚Weiterwursteln‘ wie gewohnt wird schon irgendwie möglich sein, aber das ist ein Irrglaube. Es gibt einen Punkt, an dem das System kippt, und der ist sehr bald erreicht. Die PRAEVENIRE Forderungen an die Politik müssen sofort umgesetzt werden, sonst droht uns ein Pflege-Armageddon. Dr. Hans Jörg Schelling

Wien (OTS) - Die dramatische Krise in der Pflege und Betreuung ist das Brennpunktthema am vierten Tag der 8. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten 2023. Demografische Rechenspiele können nicht darüber hinwegtäuschen, dass wichtige Schritte zur Entlastung des Pflege- und Betreuungswesens in Österreich sträflich versäumt wurden und werden. Top-Gesundheitsexpertinnen und -experten aus ganz Österreich erarbeiten und präsentieren zukunftsweisende und nachhaltige Lösungen zum Pflegenotstand.

Diskutiert werden die vier Themenkreise: Organisation und Finanzierung, Pflegekräfte und Angehörige, Digitalisierung und Prävention.

Der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE fordert jetzt und sofort die Umsetzung der dringend erforderlichen Maßnahmen durch die Politik:

innovative und nachhaltige präventive Maßnahmen zur Senkung der erschreckend hohen Zahlen an chronischen Erkrankungen,

Förderung der Digitalisierung und Telemedizin sowie Digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs),

Hybride Betreuungsmodelle und Entlastung von pflegenden Angehörigen,

Ambulantisierung in Spitälern und Ausbau der Tagesbetreuung,

Kompetenzerweiterung der höheren Gesundheitsberufe.





„Es kann und, vor allem, es wird nicht so weitergehen“, so PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling. „ Die Politik meint, ein ‚Weiterwursteln‘ wie gewohnt wird schon irgendwie möglich sein, aber das ist ein Irrglaube. Es gibt einen Punkt, an dem das System kippt, und der ist sehr bald erreicht. Die PRAEVENIRE Forderungen an die Politik müssen sofort umgesetzt werden, sonst droht uns ein Pflege-Armageddon. “

Diskutieren Sie mit den Gesundheitsexpertinnen, -experten und Podiumsgästen:

Univ.-Prof. Norbert Bachl, Sportmediziner und Hochschullehrer

Dr. Alexander Biach, Direktor-Stv. der Wirtschaftskammer Wien und Standortanwalt der Stadt Wien

Mag. Martina Bruckner, Pflegedirektion Klinikum Schärding Oberösterreichische Gesundheitsholding

Dr. Anne Busch BEng MSc, Leiterin Masterstudiengang Health Care Informatics, FH Wiener Neustadt

Mag. Barbara Fisa, The Healthy Choice

Priv.-Doz. Dr. Maria Fritsch, Klinische Abteilung für Allgemeine Pädiatrie der Medizinischen Universität Graz

DGKP Karin Hamminger, Initiatorin und Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Bundesinteressengemeinschaft für Agenturen der Personenbetreuung

Ingrid Korosec, ÖVP-Sozialsprecherin

Prof. Dr. Kurt Leitner, Sportmediziner

Dr. Rainer Planinc, Geschäftsführer der cogvis GmbH

Mag. Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes

Bgm. Dipl.-Ing. Johannes Pressl, Präsident des NÖ Gemeindebundes Bgm.

Dr. Erwin Rebhandl, Präsident von AM PLUS

Dr. Monika Riedel, Health Economics and Health Policy Senior Researcher, Sprecherin für Pflege, IHS

Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin Interessensgemeinschaft pflegende Angehörige

Constance Schlegl, MPH, Präsidentin Physio Austria

Dr. Mario Tasotti, Fachgruppenobmann-Stv. der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung

Michael Tesar, MBA, DGKP (I), Geschäftsführung, Fachliche Leitung Pflege bei curaplus

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher, Präsident der Diabetes Initiative Österreich, Leiter der Diabetes Ambulanz des Hanusch-Krankenhauses

Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich Ihren Platz: www.gesundheitstage.co.at/anmeldung

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE im Stift Seitenstetten

22. bis 26. Mai 2023

Datum: 22.05.2023, 09:00 - 19:00 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Url: https://gesundheitstage.co.at/

8. PRAEVENIRE Gesundheitstage Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich Ihren Platz: Hier anmelden!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dora Skamperls

Senior PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4, 1090 Wien

(T) +43/664 3540437

d.skamperls @ welldone.at