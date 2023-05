Ein Phänomen kehrt zurück: Neuproduktion von Andrew Lloyd Webbers "DAS PHANTOM DER OPER" ab Frühjahr 2024 in Wien

Wien (OTS) - Cameron Mackintoshs spektakuläre Neuproduktion von Andrew Lloyd Webbers

DAS PHANTOM DER OPER, einem der berühmtesten Musicals aller Zeiten, feiert im März 2024 im Raimund Theater Premiere.

Nach dem großen Erfolg von CATS bringen die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, eines der berühmtesten Musicals aller Zeiten - Andrew Lloyd Webbers DAS PHANTOM DER OPER - zurück nach Wien. Intendant Christian Struppeck holt Cameron Mackintoshs spektakuläre Neuproduktion von Andrew Lloyd Webbers DAS PHANTOM DER OPER, die noch nie im deutschsprachigen Raum zu sehen war, ab Frühjahr 2024 ans Raimund Theater.

Die brandneue Inszenierung des weltberühmten Meisterwerks war bereits in Großbritannien, den USA und Australien, wo sie erst kürzlich im bedeutenden Sydney Opera House zu sehen war, restlos ausverkauft. Die Österreich-Premiere findet am 15. März 2024 statt, die Cast wird Ende 2023 bekannt gegeben. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet.

Über 160 Millionen Besucher*innen, mehr als 70 Theaterpreise: ein weltweite Musical-Phänomen

Die Originalproduktion von DAS PHANTOM DER OPER zählt mit insgesamt mehr als 160 Millionen Besucher*innen in Produktionen in 41 Ländern, 186 Städten in 18 Sprachen und als Gewinner von über 70 der wichtigsten Theaterpreise (darunter 4 Olivier Awards, 7 Tony Awards, 7 Drama Desk Awards und 5 Outer Critic Circle Awards) zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Es erzählt die bekannte, spannende und geheimnisvolle Geschichte des Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und seiner großen Liebe zu der jungen Sängerin Christine Daée. Die ursprüngliche Broadway-Produktion brach am Ende ihrer 35-jährigen Laufzeit alle Kassenrekorde, die Londoner Produktion befindet sich im 37. Jahr.

Der legendäre Kronleuchter, packende Leidenschaft und weltbekannte Melodien

Internationale Kritiker*innen schwärmen, die Neuproduktion von Cameron Mackintosh sei "größer und besser als je zuvor". Die Inszenierung beeindruckt mit vielen spektakulären Spezialeffekten - darunter der legendäre Kronleuchter -, der beliebten Geschichte und der atemberaubend romantischen Musik von Andrew Lloyd Webber, mit allen weltbekannten Songs wie u.a. „Die Musik der Nacht", „Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“, "Mehr will ich nicht von dir" oder "Maskenball" – mit einem großen Ensemble, selbstverständlich begleitet vom VBW-Orchester ebenfalls in großer Besetzung. Die VBW präsentieren im Raimund Theater einen aufwändig inszenierten und in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Musical-Abend voll großer Emotionen, unsterblicher Liebe und packender Leidenschaft, den man keinesfalls verpassen sollte.

Basierend auf dem Romanklassiker „Le Fantôme de L'Opéra“ von Gaston Leroux erzählt DAS PHANTOM DER OPER die Geschichte einer maskierten Gestalt, die in den Katakomben des Pariser Opernhauses lauert und eine Schreckensherrschaft über alle Bewohner*innen ausübt. Das Phantom verliebt sich unsterblich in die unschuldige junge Sopranistin Christine und widmet sich der Aufgabe, aus ihr einen Star zu machen. Es fördert ihr außergewöhnliches Talent, wofür es keine hinterhältige Methode scheut.

Unter der Regie von Laurence Connor, mit der Choreographie von Scott Ambler, dem Bühnenbild von Paul Brown, dem mit dem Tony Award® ausgezeichneten Kostümdesign von Maria Björnson, dem Lichtdesign von Tony Award®-Preisträgerin Paule Constable und dem Sounddesign von Mick Potter. Die Musik von DAS PHANTOM DER OPER stammt von Andrew Lloyd Webber, die Liedtexte von Charles Hart (mit zusätzlichen Texten von Richard Stilgoe), das Buch von Richard Stilgoe und Andrew Lloyd Webber, die Orchestrierung von David Cullen und Andrew Lloyd Webber. Diese Neuproduktion steht unter der ursprünglichen Gesamtverantwortung von Matthew Bourne und Cameron Mackintosh. In Wien wird DAS PHANTOM DER OPER von Seth Sklar-Heyn inszeniert.

Wien Holding Direktor Dr. Kurt Gollowitzer: „Wien ist Kulturmetropole und Wien ist auch Musical-Stadt – daran haben die VBW einen erheblichen Anteil. Das Raimund Theater und das Ronacher sind auch Flaggschiffe im Kulturbereich der Wien Holding mit einigen Erfolgsschlagern in der jüngeren Vergangenheit. Das Publikum wird auch diese wunderbare Neuinszenierung vom ‚Phantom der Oper‘ begeistert annehmen, davon bin ich überzeugt.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „DAS PHANTOM DER OPER gilt bis heute als eines der berühmtesten Musicals aller Zeiten und hat in jeder Hinsicht Musical-Erfolgsgeschichte geschrieben Das weltbekannte Meisterwerk von Andrew Lloyd Webber begeisterte bereits über 160 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Dieses zeitlos romantische, spannende und berührende Musical wurde bereits in 41 Ländern erfolgreich gezeigt. Auch wegen der großen Nachfrage holen wir das berühmte Original-Stück in der spektakulären Neufassung von Cameron Mackintosh, dem erfolgreichsten Musical-Produzenten aller Zeiten, ab Frühjahr 2024 für unser Publikum nach Wien.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Die Vorfreude auf Andrew Lloyd Webbers weltbekanntes Musical könnte nicht größer sein. Ob schöne Kindheitserinnerung bei den einen oder neue Erfahrung bei den anderen, bei all unseren Besucherinnen und Besuchern wollen wir die Begeisterung für dieses Musical-Meistwerk entfachen. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, das ‚Phantom‘ in der höchst sehenswerten Neuproduktion im Frühjahr 2024 ins Raimund Theater und damit zurück nach Wien zu holen.“

DAS PHANTOM DER OPER

Ab 15. März 2024 täglich außer montags im Raimund Theater (Wallgasse 18-20, 1060 Wien).Tickets und Informationen unter www.musicalvienna.at, phantom.musicalvienna.at oder telefonisch unter 01/58885-111.

Andrew Lloyd Webber ist Komponist einiger der berühmtesten Musicals der Welt wie u.a. JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREACOAT, JESUS CHRIST SUPERSTAR und CATS. Seit 50 Jahren laufen Lloyd Webbers Produktionen ununterbrochen am West End und seit 43 Jahren ebenso fortlaufend am Broadway. Er gehört zu den wenigen Künstler*innen mit EGOT-Status, die einen Emmy, vier Grammys, einen Oscar und acht Tony Awards sowie sieben Olivier Awards erhalten haben.

Cameron Mackintosh produziert seit 1967 Shows und ist nach wie vor der weltweit erfolgreichste Musicalproduzent der Theatergeschichte. Er produzierte nicht nur drei der am längsten laufenden Musicals der Welt - LES MISÉRABLES, DAS PHANTOM DER OPER und CATS - sondern auch legendäre Produktionen wie MISS SAIGON, OLIVER!, MARY POPPINS (in Koproduktion mit Disney), SIDE BY SIDE By Sondheim, LITTLE SHOP OF HORROS, SONG AND DANCE, TOMFOOLERY, MARTIN GUERRE, THE WITCHES OF EASTWICK und FIVE GUYS NAMED MOE. Seine gefeierten Produktionen von MY FAIR LADY, OKLAHOMA! und CAROUSEL waren allesamt internationale Erfolge, ebenso wie seine Neuproduktionen von LES MISÉRABLES, MISS SAIGON und DAS PHANTOM DER OPER. Cameron ist zudem gemeinsam mit Jeffrey Seller Koproduzent von HAMILTON in Großbritannien. Für seine Verdienste um das britische Theater wurde Cameron 1996 zum Ritter geschlagen, außerdem ist er der erste britische Produzent, der in die Theater-„Hall of Fame“ des Broadway aufgenommen wurde.

Die Really Useful Group befindet sich vollständig im Besitz von Andrew Lloyd Webber und produziert, lizenziert und vermarktet seine Shows und Musik weltweit, darunter einige der weltweit am längsten laufenden und erfolgreichsten Musicals wie DAS PHANTOM DER OPER, CATS, JESUS CHRIST SUPERSTAR, EVITA, SUNSET BOULEVARD und SCHOOL OF ROCK - THE MUSICAL. Die "Really Useful Group" ist in den Bereichen Theater, Film und Fernsehen tätig und produziert und entwickelt weltweit neue Projekte und Partnerschaften, neben der laufenden Arbeit in den Bereichen Bildung, Amateurlizenzen und Musik. Jedes Jahr erreichen die Inhalte von "The Really Useful Group" Hunderte von Millionen von Menschen auf allen Märkten der Welt.

