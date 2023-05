Lidl Österreich baut Marktanteil aus und sorgt weiter für Wettbewerb

Steigerung der Marktanteile auf 5,5 %

Bereits rund 250 Produkte wieder preisgesenkt

Bester Lebensmittelhändler bei „Preis-Leistung“

1 Mrd. EUR Wertschöpfung für heimische Betriebe

Mit einem soliden Geschäftsjahr 2022/23 steigert Lidl Österreich den Marktanteil auf 5,5 %. „Unser Geschäftsmodell kann derzeit viele Stärken ausspielen. Betrachtet man den Gesamtmarkt, haben wir überdurchschnittlich gut performt. Dabei kommt uns zugute, dass wir den Fokus immer darauf haben, Kosten im Griff zu haben und Einsparungen auch bei knappen Margen an unsere Kund:innen weitergeben“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich. Das bestätigt auch das aktuelle Kundenvotum „Österreichs beste Lebensmittelhändler 2023“ der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS), bei dem Lidl Österreich einmal mehr den 1. Platz in der Kategorie „Preis-Leistung-Verhältnis“ sichern konnte.



Diesen Weg geht man fokussiert weiter, um trotz des vergleichsweise geringen Marktanteils auch in Zukunft für Wettbewerb zu sorgen. So wurden seit Jahresbeginn bereits die Preise für rund 250 Produkte reduziert. Beispielsweise hat Lidl Österreich Anfang April rund 30 konventionell erzeugte Molkereiprodukte um bis zu 13 % gesenkt. Seit Mai sind auch zwölf Molkereiartikel der 100 % heimischen Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“ dauerhaft um bis zu 10 % günstiger – dies trotz anhaltenden Kostendrucks, fehlender Energiekostenzuschüsse und noch ohne Preisreduktion des Einkaufspreises seitens der Molkereien.



Auch die Imagewerte und andere Indizes zeigen, dass Lidl Österreich am richtigen Weg ist. Kund:innenfrequenz und Neukund:innenanteil sind gestiegen, mit Christina Stürmer und einem Österreichanteil von über 50 % bei verkauften Lebensmitteln ist Lidl im 25. Jubiläumsjahr endgültig in Österreich angekommen. Davon profitieren mittlerweile rund 300 heimische Betriebe und mehr als 1.500 Bauern und Landwirte. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 530 Mio. heimische Artikel verkauft. Damit haben die Lieferanten über die Zusammenarbeit mit Lidl Österreich eine Rekord-Wertschöpfung von über 1 Mrd. Euro erzielt. Diesen Weg will Lidl Österreich weiter fortsetzen.

