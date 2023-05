Amtshaus 15: Konzert zum Gedenken an Franz Ippisch

Wien (OTS) - Der verdiente Komponist und Cellist Franz Ippisch (18.7.1883 – 20.2.1958) verfasste Lieder, Kammermusik-Stücke, Symphonien und eine „Deutsche Messe“. In der NS-Zeit floh der Tondichter ins ferne Guatemala, wo er ein „Nationalorchester“ etablierte. Am Montag, 15. Mai, geht ab 19.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Zugang: Feststiege) ein Gedenkkonzert mit dem Orchester „Vienna Royal Philharmonic“ über die Bühne, bei dem Werke von Franz Ippisch dargeboten werden. Durch das Programm führt der Musikforscher Peter Illavsky. Diese Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Der Zutritt ist frei. Reservierungen per E-Mail: viennaroyalphilharmonic@gmail.com.

Das anstehende Konzert ist Teil einer neu ins Leben gerufenen Musik-Reihe mit dem Titel „Vertriebene Komponisten“. Sonstige Angaben über das Ensemble „Vienna Royal Philharmonic“ sind im Internet nachlesbar: https://viennaroyalphilharmonic.com/.

Allgemeine Informationen:

Tonsetzer Franz Ippisch (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Ippisch

Kulturelle Angebote im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

