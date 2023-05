Raising Hands von Künstlerin Julia Bugram

Partizipative Skulptur aus einer Million 1-Cent-Münzen als Friedenssymbol am Schwarzenbergplatz als Zeichen für Gemeinschaft & solidarisches Handeln.

Schwarzenbergplatz (OTS) - Raising Hands ist eine gemeinschaftlich erstellte Skulptur aus einer Mio. 1-Cent-Münzen, in Form von zwei sich helfenden Händen, initiiert von der Künstlerin Julia Bugram. Über zweieinhalb Jahre haben mehr als 3.800 Menschen mitgeholfen dieses Symbol für Gemeinschaft und solidarisches Verhalten umzusetzen und Raising Hands zu erschaffen. Von 4. April 2022 bis 1. April 2023 stand die Skulptur im Herzen Wiens am Stephansplatz. Mit der Übersiedlung Anfang April 2023 auf den Schwarzenbergplatz wird die Bedeutung jenes geschichtlichen Platzes neu aufgeladen und in einen zeitgenössischen Kontext gebracht. Bugram sieht die Aufgabe der Kunst in einem Diskurs, der auf gesamt-gesellschaftliche Ereignisse Bezug nimmt. Der Schwarzenbergplatz ist ein historisch aufgeladener Ort: Neben Siegesdenkmal, Hochstrahlbrunnen und "Russendenkmal", positioniert sich Raising Hands in Anbetracht des Kriegs ganz klar für den Frieden. Gewalt kann und darf niemals die Antwort sein. Ganz im Sinne von Bertha von Suttner: "die Waffen nieder!".

