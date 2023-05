STEUP Realitäten vermittelt exklusive Liegenschaft in Währing an 3SI Immogroup

Wien (OTS) - Der Investment-Makler STEUP Realitäten hat erfolgreich eine 2.000 m² große Liegenschaft in einer erstklassigen Lage des 18. Wiener Gemeindebezirks an den Projektentwickler und Bauträger 3SI Immogroup vermittelt. Das weitläufige Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Pötzleinsdorfer Schlosspark und wurde Off-Market gehandelt.

Der Wiener Investment-Makler STEUP Realitäten ist vor allem für sein breites Netzwerk, exklusive Off-Market-Objekte und höchste Diskretion bekannt. Das Unternehmen ist mittlerweile seit über fünf Jahren erfolgreich am österreichischen Markt tätig.

Nun vermittelte der Investment-Makler eine Liegenschaft in einer prominenten Lage des 18. Wiener Gemeindebezirks an den Projektentwickler 3SI Immogroup. Das 2.000 m² große Grundstück ist nahezu ebenerdig und befindet sich in nächster Nähe zum Naherholungsgebiet Pötzleinsdorfer Schlosspark sowie zum charmanten Schafbergbad. "Die 3SI Immogroup legt bei der Akquise neuer Liegenschaften größten Wert auf eine ausgezeichnete Mikrolage – es ist uns eine Freude, hier passende Off-Market-Objekte vermitteln zu können", erklärt Dieter Steup, Gründer und Geschäftsführer von STEUP Realitäten.

In naher Zukunft entsteht auf der erworbenen Liegenschaft ein nachhaltiges Immobilienprojekt der 3SI Immogroup. Alle Wohnungen werden über eine Luxusausstattung und großzügige Eigengärten verfügen – inklusive einem beeindruckenden Blick über die Dächer Wiens.

„Die Betreuung und Vermittlung ist von Anfang an sehr professionell, diskret und problemlos verlaufen“, so Stephan Pasquali, Geschäftsführer Neubau der 3SI Immogroup. „Die zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümer werden rundum begeistert sein: Exquisiter, hochwertiger und zertifiziert nachhaltiger Wohnraum in ruhiger Traumlage Wiens mit einzigartigen Blicken über die Stadt und nur wenige Schritte vom Schafbergbad entfernt. Auf dieses hochkarätige 3SI-Neubauprojekt freue ich mich schon heute besonders!“, ergänzt der Immobilienexperte.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll in Zukunft weiter intensiviert werden.

Über STEUP REALITÄTEN

Das Team der STEUP REALITÄTEN verfügt über ein ausgezeichnetes Branchenwissen, ein großes Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Recherche und Analyse von unterschiedlichen Liegenschaften. Der Wiener Investment-Makler steht für eine individuelle Fachberatung, sowie äußerste Diskretion und Transparenz in allen Belangen. Gründer des Unternehmens ist Dieter Steup. Zu den Fachgebieten gehören unter anderem Bauträger-Liegenschaften, Gewerbeimmobilien, Zinshäuser, Vorsorgeprojekte oder auch Gesundheitsimmobilien.

Weitere Informationen unter: www.steup.at

Über die 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu zertifziert-nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

