506 bietet ab sofort firmeneigene und sichere GPT KI Modelle aus einer geschützten europäischen Cloud an.

Linz (OTS) - 506, eines der führenden Marketing- und KI-Unternehmen in Österreich, bietet ab sofort mit CompanyGPT eine KI-Erweiterung der 506 Customer Intelligence Plattform an. Unternehmen erhalten damit erstmals die Möglichkeit, eigene GPT-KI-Modelle in einer sicheren europäischen Cloud-Umgebung ohne Zugriff von außen zu nutzen.



Mit dieser Entwicklung trägt das KI-Unternehmen den steigenden Anforderungen an den Datenschutz und der öffentlichen Diskussion um den Zugriff auf unternehmenseigene Daten Rechnung. Ab sofort können Unternehmen ihre KI-Dienste ausschließlich in Europa gehostet, aus einer Hand und mit eigenem Zugang exklusiv für ihr Unternehmen nutzen.



Neben einer planbaren und performanten Anbindung ist damit auch sichergestellt, dass alle übertragenen Daten im eigenen europäischen Cloud-Service von Five-O-Six verbleiben und kein Zugriff von außen möglich ist.



Sicherer Umgang mit eigenen Daten: Mit dem Modul CompanyGPT und dem Know-How von Five-O-Six ist es erstmals möglich, eigene Daten sicher und ohne externen Zugriff mit KI-Modellen zu analysieren und zu verarbeiten, ohne dass unternehmenseigene Daten ausgelagert oder von nicht vertrauenswürdigen Diensten verarbeitet werden müssen.



Dieses neue Modul der 506 Customer Intelligence Platform kombiniert Daten-, KI- und Cloud-Know-how aus einer Hand und verkürzt die Einführung von KI-Projekten dramatisch, da kein eigenes technisches Know-how und keine eigene Infrastruktur aufgebaut werden müssen.



"Dieser Schritt ist die konsequente Fortsetzung unserer Bemühungen, datenschutzkonforme und sichere Analysen der unternehmenseigenen Daten anzubieten", erklärt Gerhard Kürner, CEO von 506. "Mit der Entwicklung dieser neuen europäischen KI-Möglichkeit untermauern wir unsere Vorreiterrolle in der Verbindung von Marketing Data Science und künstlicher Intelligenz".



Als Experten für künstliche Intelligenz und Online-Marketing revolutioniert 506 die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Mit der KI-basierten Customer Intelligence Plattform können Unternehmen ihre Kunden erstmals wirklich verstehen und sie mit den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt ansprechen, um ihren Geschäftserfolg zu steigern.

