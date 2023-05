Öffentlicher Produktrückruf: CHOCOLA MILK CHOCS VOLLMILCHSCHOKOLADE MIT HASELNUSS-MILCHCREMEFÜLLUNG 200G

Der Erzeuger Bergland GmbH, Wernigerode ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes das nachfolgende Produkt zurück.

Wiener Neudorf (OTS) - Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einzelnen Packungen mit dem MHD 30.04. 2024 kleine, spitze Metallteile befinden wird das Produkt vorsorglich zurückgerufen. Aufgrund der potenziellen Gesundheitsgefährdung wird vom Verzehr abgeraten.

Produktdaten: CHOCOLA MILK CHOCS 200G (EAN/GTIN: 21548789)

Mindesthaltbarkeitsdatum: MHD 30.04.2024

Der Warenbestand des betroffenen Produktes wurde aus dem Verkauf genommen.

- Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Kundenservice der Bergland GmbH, Wernigerode werktags von 08.00 bis 18.00 Uhr unter +49 9103-505199 oder per Mail an kundenservice @ rk-schoko.de

Der Erzeuger Bergland GmbH, Wernigerode bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Rückfragen & Kontakt:

REWE International AG

Mag. Paul Pöttschacher

Konzernpressesprecher

+43 2236 600 5267

p.poettschacher @ rewe-group.at

https://rewe-group.at