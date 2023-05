FPÖ – Nepp: Klimaterroristen haben Menschenleben auf dem Gewissen

Innenminister Karner muss endlich handeln

Wien (OTS) - Nach dem heutigen Todesfall eines Patienten, der aufgrund der Klima-Klebeaktion am Verteilerkreis in Wien Favoriten zu spät ins Spital gekommen und verstorben ist, fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, sofortige Konsequenzen. „Spätestens seit heute haben die Klimaterroristen ein Menschenleben auf dem Gewissen. Diese lebensgefährdenden Aktionen von ein paar Verrückten gehören sofort gestoppt. Ich fordere ÖVP-Innenminister Karner auf, endlich hart durchzugreifen, damit nicht noch mehr Menschen sterben müssen“, so Nepp.



„Es ist ein Skandal der Sonderklasse, dass diese Apokalyptiker eine ganze Stadt in Geiselhaft nehemen, Todesfälle provozieren und dafür von SPÖ, Grünen, Neos und Teilen der ÖVP auch noch unterstützt werden. Die linken Klimakleber sind keine Aktivisten, sondern Terroristen. Und als solche müssen sie auch behandelt werden“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.



