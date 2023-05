VP-Mahrer ad Klima-Kleber: Jetzt wird sogar die Rettung blockiert!

Wiener Volkspartei fordert Freiheitsstrafen für mutwilliges Blockieren von Einsatzfahrzeugen

Wien (OTS) - Mit dem Blockieren von Rettungsfahrzeugen heute Mittwoch haben die selbsternannten Klima-Aktivisten nun endgültig die letzte Grenze überschritten. Menschen, die auf schnelle medizinische Hilfe angewiesen sind oder sich in akuter Gefahr befinden, zählen die Sekunden bis Rettung oder Polizei bei ihnen eintreffen.

„Unsere Einsatzkräfte leisten grandiose Arbeit. Ihre Arbeit darf nicht mutwillig blockiert werden. Niemand möchte sich vorstellen, in einer akuten Notlage keine Hilfe zu bekommen. Doch genau das ist passiert durch diese fehlgeleitete Form des Protests der Klima-Kleber. Es ist unsere Aufgabe als Politiker, dafür zu sorgen, dass eine derartige Situation nicht erneut eintritt. Unsere Rechtsvorschriften müssen daher dringend an diese aktuellen Herausforderungen angepasst werden. Es braucht eine Änderung des Versammlungsgesetzes und Freiheitsstrafen für mutwilliges Blockieren von Einsatzfahrzeugen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

