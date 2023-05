Totschnig: Maßnahmenpaket als wirksamer Hebel gegen die Teuerung

Entlastung bei Energiekosten, mehr Preistransparenz bei Lebensmitteln, weniger Lebensmittelverschwendung sowie eine Stärkung des Wettbewerbs beschlossen

Wien (OTS) - Die Inflation stellt ganz Europa vor Herausforderungen. Verantwortlich für die Inflation sind vor allem die Energiepreise. Darüber hinaus führt die Inflation bei Lebensmitteln zu sozialen Herausforderungen, wenn auch hier die Inflationsrate in Österreich im unteren EU-Drittel liegt.

Um an den richtigen Hebeln anzusetzen, hat die Bundesregierung im Ministerrat ein zielgerichtetes Maßnahmenpaket zur Entlastung bei den Energiekosten, für mehr Preistransparenz bei Lebensmitteln, weniger Lebensmittelverschwendung sowie zur Stärkung des Wettbewerbs beschlossen, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Der Inflation werden wir nur gegensteuern, wenn wir an den richtigen Hebeln ansetzen. Das ist klar bei den Energiekosten, denn diese beeinflussen alle Branchen. Um zielgerichtet armutsgefährdete Menschen zu unterstützen, werden wir gemeinnützige Lebensmittelweitergaben stärken und der Lebensmittelverschwendung weiter entgegnen. Genauso wie bei den Energiekosten sehen wir, dass die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise seit Monaten sinken, das aber an der Supermarktkasse noch nicht spürbar ist. Um Klarheit zu bekommen, an welcher Stelle in der Lebensmittelkette die Senkungen nicht weitergegeben werden, wird künftig ein Lebensmittel-Transparenzbericht Licht ins Dunkel bringen.“

Die Basis für langfristig leistbare Lebensmittel in Österreich ist eine ausreichende heimische Lebensmittelproduktion, so Totschnig: "Denn jede Verknappung des Angebots führt zu höheren Preisen. Deshalb gilt allen in der Wertschöpfungskette großer Dank, die sich zu rot-weiß-roter Qualität bekennen. Nur wenn unsere Bäuerinnen und Bauern sowie alle Partner entlang der Lebensmittelkette produzieren können, halten wir die Wertschöpfung in Österreich und sind für Krisenzeiten gewappnet. Neben der Unterstützung armutsgefährdeter Menschen ist ein Bekenntnis zu heimischen Lebensmitteln weiterhin das Um und Auf!“

